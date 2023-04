Malaquias Chiguala no deja de llorar la muerte de su hija. El último martes, a las 8 a.m., la menor falleció en una sala del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) víctima de dengue grave. Lo peor, afirmó, es que pudo evitarse. “¡Exijo justicia!”, exclamó.

Luto

Frente al ataúd de su pequeña, Chiguala denunció que la niña de 8 años falleció por negligencia médica.

Recordó que la menor fue diagnosticada con dengue el domingo 23 en el Centro de Salud de Wichanzao (La Esperanza), donde “solo le dieron Paracetamol, agua y otros medicamentos que me mandaron a comprar”.

Luego, la niña fue derivada a su casa, pero retornó el lunes 24 y le colocaron “una vía”. “A las ocho de la noche me volvieron a regresar a mi casa”, añadió.

Sin embargo, el martes 25 fue letal. Tras arrojar sangre, a las 6 a.m. la menor fue trasladada al mismo establecimiento. En este, según su progenitor, los médicos “no hicieron nada”.

“Cuando ven que muere mi hija, recién le colocan oxígeno y se hacen los que están reanimándola. Luego la suben a la ambulancia y la llevan al Hospital Regional”, aseveró.

En el nosocomio ubicado en Trujillo, la niña habría recibido los primeros auxilios; no obstante, Chiguala está seguro de que su hija ya había fallecido.

“Cuando pido el acta de defunción, me sale que mi hija ha muerto en el Hospital Regional. Eso no es cierto. Incluso, un médico del mismo hospital me dijo que mi hija había llegado cadáver. No estoy mintiendo”, denunció.

“Los médicos [de Wichanzao] sabían que mi hija tenía dengue, está en los documentos. [...] Que la muerte de mi hijita no sea en vano, que sirva para que muchos niños no sufran lo mismo. No es lógico que en pleno 2023 y en una ciudad como Trujillo una persona muera de dengue”, aseveró.

El padre de la víctima confesó que duda de la capacidad del personal que atendió a la menor.

“Si sabían que no tenían capacidad para atender a mi hija, por qué no la derivaron de forma inmediata. Les hubiera agradecido que lo hagan. [...] Mi hija llegó cadáver al hospital”, manifestó.

Chiguala recuerda a su hija como “la que más aspiraciones tenía para salir adelante”.

“Quería ser policía y siempre le prometía a su mamá que le iba a comprar una casa bonita. A mí me decía que me iba a comprar un carro para salir a pasear. Duele, parte el alma saber que ya no está”, dijo.

Respuestas

El cuerpo de la menor es velado en el sector Primavera 1 en Wichanzao, en el distrito de La Esperanza. Hasta su vivienda llegó ayer el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, para darle el pésame a la familia.

Acuña estuvo acompañado del gerente general de la Región, Martín Namay Valderrama; la vicegobernadora, Joana Cabrera Pimentel; y otros funcionarios.

Ante las autoridades, Malaquias Chiguala expresó su indignación por lo ocurrido con su hija.

“Yo confiaba en lo médicos. [...] El martes que la llevé miraban a mi hija y no sabía qué hacer. Les decía que mi hija se moría, pero me respondieron que estaban haciendo su trabajo. Cuando se muere, recién le ponen oxígeno”, contó sollozando.

“Lamento lo sucedido. Indigna que un médico, que tiene que cuidar la vida de una persona, sea tan inhumano”, comentó César Acuña ante los medios de comunicación.

“[...] Lo peor es que si sabían que no estaban en condiciones de atenderla, por qué no la trasladaron rápido al Hospital Regional de Trujillo. Yo sé lo que es perder un hijo, por eso me conmueve y como gobernador vamos a poner orden en este centro de salud y en todos. Todo el personal será evaluado y tienen que responder por el maltrato a la gente. La negligencia está comprobada”, manifestó.

Posteriormente, la autoridad regional dispuso el cambio inmediato de la directora del Centro de Salud de Wichanzao y encargó al director de la Unidad Territorial de Salud (UTES) N° 6 que declare en emergencia el mencionado establecimiento.

Según el gobernador, el centro de salud cuenta con 15 enfermeras, 9 médicos, 12 obstetras y personal auxiliar, “suficiente para funcionar bien”. “Lo que falta es orden y planificación. Hay que controlar que los médicos trabajen, y trabajen bien, cumpliendo sus turnos”, enfatizó Acuña, quien luego visitó el centro de salud.

Horas antes, el gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, reveló que especialistas de la Geresa ya investigan el caso “para saber si hubo o no una atención oportuna [a la niña]”.

“La paciente llegó al establecimiento y debieron aplicarse los protocolos que corresponden. Un equipo también ha tomado las declaraciones de los padres de la menor. Tengo entendido que llegó al centro de salud el domingo con fiebre y náuseas, y fue atendida. [...] Sí, la paciente llegó fallecida al Hospital Regional”, declaró Morillo a RPP Trujillo.

En rojo

Entre las semanas epidemiológicas 14, 15, 16 y 17, La Libertad suma 659 casos de dengue, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Minsa).

La cifra es superior a todos los casos registrados en marzo (541). Es decir, hubo un incremento de 21,81%. respecto al mes anterior.