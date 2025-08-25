El Parque Nacional del Manu, uno de los espacios de mayor biodiversidad del planeta, vuelve a ser escenario de un hallazgo científico de gran relevancia: la Konradus trescrucensis, una nueva especie de escarabajo descubierta en la localidad de Tres Cruces, Abra Acjanaco (Cusco).

El hallazgo fue publicado en la revista científica Arthropod Systematics & Phylogeny y se enmarca dentro de una investigación internacional que identificó cinco nuevas especies en los Andes tropicales, de las cuales cuatro están relacionadas directamente con el Manu. Además de la Konradus trescrucensis, se registraron la Konradus cuscensis, la Yuracarus yunguensis y la Yuracarus cosnipatensis en la zona de amortiguamiento del parque.

Un escarabajo de brillo metálico

La Konradus trescrucensis mide entre 8.5 y 8.8 milímetros y se distingue por su tonalidad metálica, que va del púrpura al verde violáceo. Sus adaptaciones morfológicas sugieren que está especialmente preparada para sobrevivir en bosques nublados y ecosistemas húmedos de alta montaña. Estos datos aportan información clave sobre la evolución de especies en ambientes extremos.

“Este avance refuerza el valor del Manu como epicentro de biodiversidad y laboratorio natural para la ciencia”, destacó José Carlos Nieto Navarrete, presidente ejecutivo del Sernanp.

Investigación internacional

El estudio fue liderado por Mariana Chani Posse (Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas y CONICET, Argentina), Maryzender Rodríguez Melgarejo (Universidad Nacional de La Plata y Museo de Historia Natural de la UNMSM) y José Ramírez Salamanca (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia).

La investigación también presentó un nuevo género, Yuracarus, y actualizó la clasificación de otras especies, ampliando así el conocimiento sobre los escarabajos de selva alta, un grupo poco estudiado.

Biodiversidad bajo resguardo

Los resultados resaltan el rol estratégico del Parque Nacional del Manu como refugio de biodiversidad endémica y el trabajo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en la conservación de especies únicas.

El Dato