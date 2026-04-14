Un estudio científico internacional reveló el registro de seis especies de escarabajos estercoleros nunca antes reportadas en el Perú, hallazgo que fortalece el valor científico del ecosistema de las Pampas del Heath, ubicado dentro del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, en la región Madre de Dios.

La investigación fue publicada en la revista científica “Papéis Avulsos de Zoologia”, del Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo, y documenta un total de 44 especies de escarabajos estercoleros (Scarabaeinae) en esta zona natural protegida.

Seis especies registradas por primera vez en Perú

Entre las especies reportadas por primera vez en territorio peruano se encuentran:

Canthon octodentatus

Canthidium viridiobscurum

Canthidium multipunctatum

Trichillidium quadridens

Coprophanaeus magnoi

Uroxys corporaali

El estudio fue liderado por Johny Farfán Flores, investigador de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y la Frankfurt Zoological Society, junto a un equipo científico integrado por Orquídea Otazú Loayza, Gorky Valencia, Erick Yabar-Landa, José Antonio Ochoa y Jorge Ari Noriega, de instituciones académicas y científicas del Perú y Colombia.

Pampas del Heath: un ecosistema único en el mundo

Las Pampas del Heath constituyen un ecosistema de sabana tropical húmeda, considerado único en el Perú y de gran relevancia científica debido a la presencia de especies endémicas de flora y fauna.

Los resultados del estudio indican que la riqueza y diversidad de especies fue mayor en áreas boscosas, mientras que la abundancia se concentró en pastizales, mostrando además variaciones significativas entre temporadas lluviosas y secas.

Este trabajo representa el primer estudio integral sobre escarabajos estercoleros en esta zona, ampliando significativamente el inventario nacional de insectos.

Importancia ecológica de los escarabajos estercoleros

Los escarabajos estercoleros cumplen funciones esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. Entre sus principales aportes se encuentran:

Reciclaje de nutrientes en el suelo

Fertilización natural de terrenos

Control de poblaciones de moscas

Dispersión secundaria de semillas

Además, estos insectos son considerados indicadores biológicos sensibles, ya que permiten detectar cambios en la calidad del hábitat y alteraciones en el paisaje natural.

Investigación científica fortalece la conservación

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) destacó que estos hallazgos refuerzan la importancia de realizar inventarios biológicos en áreas naturales protegidas.

La institución señaló que este tipo de investigaciones contribuye a fortalecer la gestión sostenible de la biodiversidad y a promover acciones de conservación en ecosistemas estratégicos del país.

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