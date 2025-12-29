El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del general de división Oswaldo Martín Calle Talledo como Comandante General del Ejército del Perú, de acuerdo con la Resolución Suprema N.° 102-2025-DE publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma precisa que la designación será efectiva a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que el oficial general asumirá la máxima jefatura del instituto armado.

Refrendo del Ejecutivo y sector Defensa

La resolución suprema fue refrendada por el presidente de la República, José Jerí, y por el ministro de Defensa, César Díaz Peche, conforme al marco constitucional y legal vigente.

Con esta designación, el general Calle Talledo queda al frente del Ejército del Perú, responsable de la defensa terrestre y de apoyar el orden interno cuando es requerido por las autoridades competentes.