El nombramiento fue oficializado mediante resolución suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano y entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2026.
El nombramiento fue oficializado mediante resolución suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano y entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2026.

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del general de división Oswaldo Martín Calle Talledo como Comandante General del Ejército del Perú, de acuerdo con la Resolución Suprema N.° 102-2025-DE publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma precisa que la designación será efectiva a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que el oficial general asumirá la máxima jefatura del instituto armado.

Refrendo del Ejecutivo y sector Defensa

La resolución suprema fue refrendada por el presidente de la República, José Jerí, y por el ministro de Defensa, César Díaz Peche, conforme al marco constitucional y legal vigente.

Con esta designación, el general Calle Talledo queda al frente del Ejército del Perú, responsable de la defensa terrestre y de apoyar el orden interno cuando es requerido por las autoridades competentes.

TAGS RELACIONADOS