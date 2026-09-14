Vidal Isaac Lavado Zavala alías “El Jaguar” fue detenido durante un operativo de la Policía Nacional y el Ministerio Público por su presunta participación en una red internacional de trata de personas. Según un reportaje de Cuarto Poder, el intervenido captaba peruanos con falsas ofertas laborales en el extranjero para luego trasladarlos hacia zonas de combate entre Rusia y Ucrania.

Las convocatorias difundidas en Facebook ofrecían pagos de entre 5 mil y 10 mil dólares mensuales, además de pasajes, alojamiento y alimentación. Los postulantes creían que trabajarían como vigilantes o mozos, pero posteriormente eran enviados hacia áreas de conflicto.

.Fuente: Cuarto Poder.

La División de Investigación de Trata de Personas estableció que Lavado Zavala acudía al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para supervisar los viajes. La ruta incluía escalas en San Pablo y Dubái antes de llegar a Moscú, mientras los reclutadores ordenaban borrar mensajes de los teléfonos durante el trayecto.

Al llegar a Rusia, los ciudadanos eran despojados de sus documentos y celulares y permanecían incomunicados en hoteles. Después recibían pocos días de preparación militar y eran enviados a las trincheras sin contar con la instrucción necesaria para afrontar un conflicto de gran escala.

Denuncias de familiares

Los familiares de Adrián Torres y Héctor Agurto denunciaron que ambos perdieron contacto luego de viajar bajo la promesa de conseguir empleo. Los deudos entregaron audios en los que, antes de quedar incomunicados, los connacionales advertían que la oferta laboral no correspondía con la realidad.

La PNP y el Ministerio Público continúan investigando para determinar el alcance de la organización e identificar a otros involucrados. El Ministerio Público recomendó verificar las ofertas de empleo internacional antes de aceptar viajes que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.