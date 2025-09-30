Durante nueve años, Edgar Pauccar Mañuico logró evadir la justicia gracias a un acta de defunción falsa que lo declaraba muerto. Condenado por violación sexual en Ica, fingió su fallecimiento en 2016 para evitar la cárcel, pero nunca dejó de usar su identidad e incluso llegó a desempeñarse como dirigente comunal en San Jerónimo, Apurímac, según informó América Noticias.

La farsa terminó cuando agentes de la Policía lo detuvieron en un operativo de rutina en Andahuaylas. Según informó el coronel César Bardales, jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, tras las primeras verificaciones se confirmó que Pauccar seguía vivo y activo en la comunidad.

“Ya en el transcurso de estos días… comienza un trabajo de investigación y logran determinar que esta persona no estaba fallecida, sino estaba viva y que se desempeñaba como dirigente de una comunidad campesina aquí en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas”, señaló Bardales.

El Ministerio Público investiga al médico que firmó el acta de defunción y al abogado de Pauccar, quienes habrían participado en la maniobra que permitió suspender su requisitoria judicial durante casi una década. Se abrió una carpeta fiscal para determinar responsabilidades.

Próximos pasos judiciales

El detenido será puesto a disposición del Poder Judicial de Ica para responder por la condena pendiente de violación sexual a una menor de edad. Además, enfrentará una nueva denuncia por falsedad genérica por haberse beneficiado de un documento fraudulento.

“Se ha solicitado la detención preliminar de esta persona y hay una carpeta fiscal al respecto y se está coordinando con la fiscalía de Andahuaylas a efectos de iniciar la investigación en cuanto a los presuntos funcionarios”, añadió Bardales.