El presidente de la República, José María Balcázar, saludó este domingo a las madres peruanas con motivo de la celebración del Día de la Madre, fecha que se conmemora en el país el segundo domingo de mayo.

El mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial de “X” de la Presidencia del Perú, donde se destacó el rol fundamental que cumplen las madres en la sociedad por su amor, fortaleza y dedicación.

En el pronunciamiento, el mandatario expresó un emotivo reconocimiento hacia las madres del país y resaltó su entrega permanente a sus familias y comunidades.

“¿Dar la vida por algo? Sí. Por nuestras madres. Son la fuente y causa de dignidad y solidaridad”, señala parte del mensaje firmado por el jefe de Estado.

Asimismo, el saludo presidencial destacó la capacidad de esfuerzo y perseverancia de las madres peruanas, subrayando que “no se cansan ni se amodorran”, en referencia a su constante labor diaria.

La Presidencia recordó además que el Día de la Madre es una de las celebraciones más importantes del calendario nacional y reúne a miles de familias en distintas regiones del país.

Al igual que en varios países del mundo, el Perú celebra esta fecha el segundo domingo de mayo, ocasión en la que se reconoce el papel de las madres como pilares fundamentales del hogar y de la sociedad.

¡Feliz Día de las Madres! 🇵🇪 💖



El presidente José María Balcázar saluda a todas las madres peruanas, ejemplo de amor, fortaleza y dedicación. 💐 pic.twitter.com/OxfxHmYdFM — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 10, 2026