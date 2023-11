Dina Boluarte aseveró que su gobierno está preparado para prevenir y atender los posibles daños que pueda ocasionar la presencia del Fenómeno El Niño en nuestro país. Esto pese a que Contraloría advirtió, hace pocos días, una concentración de los fondos destinados para enfrentar este inminente panorama natural.

Boluarte acudió a la presentación de 120 maquinarias pesadas que serán distribuidas en las diferentes regiones del país, las cuales fueron adquiridas con una inversión de más de S/ 124 millones para atender las emergencias ocasionadas por este fenómeno climatológico durante finales de este y el próximo año.

“Estamos preparados para poder atender en el momento de la prevención, pero también durante el efecto (que ocasiones el Fenómeno) El Niño y luego después, porque hay que reconstruir rápidamente aquello que daña estos problemas del clima”, manifestó.

“Por eso que en estas adquisiciones (de maquinaria) tenemos aproximadamente 124 millones de soles invertidos de manera rápida y oportuna, y sin ápices de corrupción que es la línea de este gobierno, algo que no lo vamos a cambiar”, agregó.

En otro momento, la jefa de Estado precisó que “por eso tomamos las medidas de prevención, no como gobiernos anteriores que esperaban que llegara el problema para actuar, sino que miramos con esa mirada de prevención se compra esta maquinaria de diferente uso”.

Centralización de recursos

El titular de la Contraloría, Nelson Shack, aseguró que el 80% de los recursos destinados para enfrentar al inminente Fenómeno de El Niño están, actualmente, concentrados en el gobierno central.

“Va a ser un Fenómeno El Niño que cuando llegue nos va a encontrar muy poco preparados. Se ha hecho todos los esfuerzos, seguramente, por parte del Gobierno para asignar todos los recursos, pero estos no se están ejecutando con la velocidad esperada”, dijo Shack en declaraciones a RPP.

Según el contralor, el 80% de todos los recursos destinados al Fenómeno El Niño “están concentrados en el gobierno nacional y no se ha transferido sustantivamente a los gobiernos regionales o locales”.

“Seguramente, pensando en lo que pasó con el Yaku, el gobierno nacional decidió que iba a haber una operación más centralizada. El principal problema está en muchas de las normas con las que se tienen que ejecutar todos estos procesos”, acotó.

Alertó que la Contraloría detectó contratos del Estado con empresas que no cumplen con los requisitos para llevar a cabo los proyectos.

“Hay un problema de gestión. La Contraloría, con el control concurrente, ha advertido en siete oportunidades que han contratado a una empresa que no cumple con los requisitos, que no tiene la maquinaria. El gestor público ha debido tomar esos informes que, además, el propio supervisor ha dicho que no va a llegar. Y esto está pasando en diferentes regiones”, finalizó.