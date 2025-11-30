En medio de uno de los momentos más dolorosos que puede atravesar una familia, una madre y un padre decidieron donar los órganos y tejidos de su pequeño hijo fallecido en un hospital de EsSalud en Lima. Gracias a este gesto de solidaridad, seis niños que esperaban una oportunidad hoy tienen la posibilidad de recuperar su salud y continuar con su vida.

Este acto permitió activar el operativo número 50 de donación en EsSalud, uno de los más significativos del año, que movilizó a los equipos de Procura y Trasplante. Cirujanos, intensivistas, enfermeras, coordinadores y especialistas se articularon en una cadena de precisión y respeto para garantizar que cada etapa del proceso se realizara con el máximo cuidado.

Seis niños recibirán una nueva oportunidad

La generosidad de esta familia permitirá que:

Un niño reciba un nuevo corazón .

. Otro acceda a un trasplante de hígado .

. Dos menores reciban riñones compatibles.

compatibles. Dos pequeños recuperen la vista gracias a trasplantes de córneas.

Para cada uno de ellos, estos procedimientos representan más que una intervención médica: significan volver a jugar, aprender, correr y crecer.

Reconocimiento a la familia donante

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, expresó su profundo reconocimiento: “No existe gesto más noble que dar vida en medio de la tristeza. Estos padres han convertido su dolor en esperanza para seis niños y sus familias, y eso es un acto de grandeza que el país entero debe reconocer”, señaló el titular de la seguridad social.

Por su parte, la Dra. Mary Díaz Gálvez, gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, destacó la solidaridad detrás de esta decisión: “La decisión de estos padres es un acto de amor que trasciende el dolor. Gracias a ellos, seis niños podrán seguir creciendo, jugando y soñando. Nuestro equipo trabajó con enorme entrega para hacer posible este milagro de vida”, indicó.

Tecnología y coordinación para un proceso seguro

El operativo contó con el soporte del Sistema Informático de Procura y Trasplante (SIPROT) de EsSalud, una plataforma que permite monitorear el proceso de donación de órganos y tejidos a nivel nacional. A través del sistema se gestiona la lista de espera, se registra al potencial donante y se coordina la asignación de órganos y tejidos según compatibilidad y prioridad médica.

EsSalud reafirmó su compromiso de fortalecer el sistema de donación y trasplante en el país, promoviendo una cultura de solidaridad que motive a más familias a decir “sí” a la donación.