El Poder Ejecutivo designó al General de División César Augusto Briceño Valdivia como nuevo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, según la Resolución Suprema N.º 101-2025-DE publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La resolución establece que el nombramiento entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, fecha desde la cual el alto mando asumirá la conducción operativa conjunta de las Fuerzas Armadas.

Conclusión de funciones en el Ejército del Perú

En el mismo dispositivo legal, el Ejecutivo dio por concluido, también desde el 1 de enero de 2026, el nombramiento del general Briceño Valdivia como Comandante General del Ejército, agradeciéndole formalmente por los servicios prestados a la Nación.

El general Briceño Valdivia se desempeñaba como máxima autoridad del Ejército del Perú antes de su designación al frente del Comando Conjunto.

La norma lleva las firmas del presidente de la República, José Jerí Oré, y del ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche, conforme a las atribuciones del Ejecutivo en materia de defensa nacional.