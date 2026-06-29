El Comercio, Correo y BCP impulsan “Peruanos que Suman”, una campaña que recorrerá el país para encontrar historias de ciudadanos, emprendedores y líderes sociales que mejoran la calidad de vida de sus comunidades.

En todo el Perú hay personas que, desde un emprendimiento, una iniciativa social, un proyecto educativo, una acción solidaria o una idea innovadora, están ayudando a mejorar la vida de sus comunidades.

Para reconocer esas historias, El Comercio, Correo y BCP impulsan la campaña Peruanos que Suman, una iniciativa que busca visibilizar a ciudadanos cuyas acciones, proyectos o emprendimientos generan un impacto positivo en su entorno y en la sociedad.

DETALLES

Los participantes seleccionados podrán acceder a premios que ayudarán a fortalecer sus iniciativas: S/ 30,000 para el primer puesto y S/ 10,000 para el segundo puesto.

Participar es sencillo. Si eres un Peruano que Suma, puedes registrar tu historia en la web oficial de la campaña. Y si conoces a alguien que está haciendo la diferencia en su comunidad, también puedes inscribirlo.

Solo debes entrar a https://especial.elcomercio.pe/peruanos-que-suman/

Durante tres meses, un periodista de El Comercio y Correo recorrerá distintas ciudades y regiones del país para conocer de cerca estas historias. La ruta permitirá descubrir a peruanas y peruanos que, muchas veces lejos de los reflectores, vienen generando oportunidades, resolviendo problemas de su entorno y demostrando que el cambio también empieza desde la acción de una persona, una familia o una comunidad organizada.

¿QUÉ HISTORIAS SE BUSCAN?

La campaña busca historias de personas mayores de 18 años que residan en el Perú y que desarrollen actividades, proyectos o emprendimientos con impacto positivo en su comunidad.

Pueden ser iniciativas vinculadas a educación, salud, medioambiente, cultura, innovación, emprendimiento, inclusión, ayuda social, desarrollo local o cualquier otra acción que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo importante es contar la meta de cada iniciativa, cómo empezó, a quiénes beneficia y de qué manera está transformando su entorno.

TAMBIÉN PUEDES NOMINAR A ALGUIEN QUE CONOZCAS

No todos los héroes de una comunidad saben que su historia merece ser contada. Por eso, Peruanos que Suman también permite nominar a familiares, amigos, vecinos, líderes locales, emprendedores o integrantes de una comunidad que estén trabajando por un mejor país. Porque el Perú también se construye desde las pequeñas grandes acciones.

La campaña busca premiar historias de peruanos cuyas acciones, proyectos y emprendimientos contribuyen al desarrollo y construcción de un mejor país.

Está dirigido a todos los peruanos mayores de edad que lideran iniciativas transformadoras y que muchas veces permanecen ocultas en distintas regiones del país.

La idea surgió de la necesidad de visibilizar historias que realmente inspiran. Estos peruanos que suman contribuyen al desarrollo del país desde la posición en la que están, desde sus hogares y en áreas pequeñas, pero con destacados principios y valores.