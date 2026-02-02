En un esfuerzo por promover el diálogo informado de cara a las Elecciones Generales 2026, El Comercio y América Multimedia anunciaron la realización del foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”.

El evento se llevará a cabo el 5 de febrero en el histórico edificio de El Comercio, ubicado en el Centro de Lima, y reunirá a destacados expertos en economía, política y opinión pública.

Análisis económico a cargo del BCR

El primer bloque del foro contará con la participación del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, quien ofrecerá un análisis de la situación económica del país y las perspectivas a corto plazo.

Este segmento será moderado por Omar Mariluz, conductor del programa Cuarto Poder de América Televisión.

Encuesta exclusiva de Datum sobre el voto

El segundo bloque estará dedicado a la presentación de una encuesta exclusiva de Datum, que revelará los principales temas que preocupan a los peruanos de cara al próximo proceso electoral.

En este espacio participarán Urpi Torrado, CEO de Datum; Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio; y Rosana Cueva, directora periodística de América Televisión y Canal N.

Conversatorio sobre el escenario electoral

El tercer y último bloque consistirá en un conversatorio sobre la coyuntura electoral y los retos del proceso democrático rumbo al 2026.

La mesa será moderada por Ariana Lira, jefa de EC Data, y contará con la participación de Augusto Álvarez Rodrich, conductor del programa Enfrentados en América Televisión, así como del periodista y analista político Enrique Castillo.

Primer encuentro de una serie de foros

Este será el primero de dos foros organizados por El Comercio y América Multimedia, concebidos como espacios de encuentro para líderes del ámbito empresarial, académico y político.

La iniciativa busca aportar información relevante que permita a los ciudadanos comprender mejor el contexto electoral y ejercer un voto informado en un escenario marcado por desafíos económicos y sociales.