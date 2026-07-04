Los productores de Concepción, calzaron ayer al cuy “Chispita” con sus chimpunes, esto con el propósito que traiga la suerte y buena fortuna a los equipos del Continente Americano que juegan en el mundial de fútbol. Chispita estuvo rodeado ayer por las banderas de Argentina, México y Brasil.

feria. Esto transcurrió ayer durante la presentación de la IX Expo feria regional, agropecuaria, agroindustrial y artesanal Concepción 2026, que congregará a diversos productores de cuyes, lácteos, papas nativas, granos, hortalizas, artesanías. Además se realizará un concurso de los panes artesanales, donde cada pueblo llevará el pan que hornea en cada pueblo. mencionó Janet De La Cruz Osores.

La feria se realizará el 7, 8 y 9 de julio en la plazuela Heroínas Toledo en Concepción y esperan que los visitantes a Concepción puedan adquirir sus productos que estarán a precios módicos, directo de los productores del Valle del Mantaro.

Ayer, por la tarde, el equipo de Argentina se enfrentó a la selección de Cabo Verde y le ganó 3-2.