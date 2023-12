La ola criminal que baña de sangre a la región La Libertad está afectando a la economía. Los constantes asesinatos, secuestros y extorsiones que se reportan desde esta parte del país están ahuyentado a los turistas, que estarían optando por viajar a otras zonas en donde hay mayor seguridad ciudadana, perjudicando de esta manera los ingresos de liberteños que viven de negocios relacionados a este rubro.

En cifras

El atentado del último sábado 2 de diciembre, en donde fueron asesinadas nueve personas en la minera Poderosa de Pataz, colocó a este departamento norteño en los ojos del mundo. Sin embargo, la región se encuentra presa de las organizaciones criminales desde hace mucho. Prueba de ello es que en lo que va del año se han registrado 321 homicidios, cifra superior a las reportadas durante todo el 2022, que hubo 239 asesinatos.

Timoteo Maza Montalván , presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de La Libertad, confirmó que esta problemática hizo que algunos visitantes nacionales y extranjeros retiren a Trujillo de sus circuitos turísticos, pues temen ser víctimas de la inseguridad ciudadana.

“Desde hace tres o cuatro meses estamos con un 35% a 40% de ventas menos que los meses normales. Vemos bastante preocupados a los empresarios por esta situación de inseguridad. La crisis política nos afectó, el fenómeno El Niño también y ahora se anuncia el nuevo fenómeno que nos afectará; pero lo más importante es la inseguridad que tenemos en la ciudad”, indicó.

En ese sentido, pidió al Gobierno mejorar la lucha contra el crimen, pues los emprendedores también son víctimas de secuestros y extorsiones.

“Los empresarios manifiestan que les da miedo ir a sus centros labores porque se han visto casos que han secuestrado y mutilado a personas, hay bastante incertidumbre y preocupación. Se ven bastantes extorsiones, empresarios han sido afectados en sus domicilios con material explosivo”, acotó.

Estas declaraciones fueron respaldadas por el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano Samamé , quien responsabilizó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte de lo que está ocurriendo en la región.

“Cuando hablamos de turismo, hablamos de hoteles, restaurantes, taxistas, servicios turísticos, aeropuerto, terrapuertos, pasajeros y todo lo que implica. Está deprimido entre 35 y 40% porque hasta ahora este Gobierno no lee el mensaje de la población, que está clamando seguridad en las calles. Ya no sabemos en qué idioma hablarle al Gobierno, hemos hecho 50 mil gestiones, pero parece que ellos vivieran en una realidad diferente”, afirmó.

En efecto, según el último reporte del Sistema de Información Estadística de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), de enero a agosto de este año unos 33,819 extranjeros se alojaron en hoteles de la región. Esta cifra es menor a la registrada en el mismo periodo de 2022, que llegaron 37,348 foráneos.

Asimismo, durante los primeros meses de este 2023, unos 777,589 turistas nacionales alquilaron un hospedaje, lo que representa un 21.8% menos que el mismo periodo del año pasado, que hubo 994,048 connacionales que solicitaron alojamientos.

Además, los centros turísticos también disminuyeron sus visitas. Mincetur informó que en setiembre –mes en el que se hizo el último reporte de visitantes– llegaron al museo de sitio de Chan Chan 1,981 turistas. Estas cifras son muchísimo menores a las registradas en agosto (8,409 visitantes) y julio (7,535).

El Complejo Arqueológico El Brujo, igualmente, se vio afectado. Entre julio y agosto de este año recibió a 13,836 visitantes, mientras que en setiembre y octubre solo arribaron a ese lugar 8.867 turistas.

Bajo amenaza

Francisco Huerta Benites , decano del Colegio de Economistas de La Libertad y director del Instituto de Economía y Empresa, confirmó que no solo el sector turismo se ha visto afectado por la inseguridad. Reveló que en Trujillo hay varias empresas que tienen que invertir gran parte de sus ingresos en seguridad, porque son víctimas de bandas de extorsionadores.

“Esto ahuyenta inversiones, no hace que las inversiones crezcan y las inversiones nuevas no se dan por el temor”, afirmó.

Asimismo, detalló que hay pequeños negocios que tuvieron que cerrar sus puertas porque fueron amenazados por delincuentes y no les alcanzó para pagar cupos.

“La alta inseguridad ciudadana genera que los pequeños negocios no puedan desarrollarse. Algunos dicen que ya no siguen, otros negocios que sí pueden caer (pagar) y algunos no crecen porque dicen: ‘para qué voy a crecer si igual vienen esos sinvergüenzas y nos quitan el dinero’”, manifestó.