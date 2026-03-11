Las plantas envasadoras y distribuidoras de gas en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre reportan un alza en el precio del balón de gas, lo que afectaría el bolsillo de las amas de casa en la región.

Ante la coyuntura generada por el alza en los precios de combustibles asociada a la emergencia en el suministro de gas natural de Camisea, la población se encuentra preocupada por el incremento del precio del balón de gas en Piura.

Si bien el precio ha reportado un incremento que oscila entre los S/ 2.50 a S/ 5.00, manifiestan que la preocupación se debe a que en Lima el precio del GLP envasado cuesta hasta más de 110 soles.

Tras la consulta a las plantas de Costa Gas, el precio del balón es de S/ 57.00, Masgas S/ 52, Llama Gas S/ 56 y Prima Gas S/ 52. Estos están ubicados en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. En los grifos, el balón de gas llega a S/ 50, mientras que en algunos negocios lo venden hasta en S/ 58.

“Ahorita está ese precio, pero dicen que va a subir. Esperemos que no sea mucho porque ya no alcanza la plata y ahora las lluvias que también afecta el bolsillo”, dijo la señora Laura Carrasco del A.H Los Almendros en Castilla.

Cabe señalar que el precio del Gasohol regular y Gasohol Premiun en algunas estaciones de servicio mantiene sus precios, mientras que en otros presenta una ligera alza.

Al respecto, Indecopi comunicó que viene actuando en dos frentes y, de acuerdo con el monitoreo preliminar realizado, se observa que el impacto del alza de precios no es uniforme entre los distintos tipos de combustible ni entre las regiones del país. Esta heterogeneidad sugiere, hasta el momento, que las variaciones responden a factores propios del mercado y a condiciones logísticas, y no necesariamente a comportamientos coordinados entre establecimientos.