Un recibo de agua más elevado de lo habitual puede ser una señal de alerta. Muchas veces, las fugas y filtraciones no son visibles, pero avanzan silenciosamente, incrementando el consumo y afectando la estructura de la vivienda.

Cristian Sangama Guerra, asistente técnico pleno de Matusita Tigre, explicó que las pérdidas de agua no siempre se perciben a simple vista, por lo que es importante identificar las señales tempranas y actuar de manera oportuna.

“Las fugas no siempre se ven, pero sí se sienten, ya sea en el recibo o en el deterioro de la vivienda. Identificar las señales y actuar a tiempo ayuda a evitar daños mayores”, señaló.

Tres puntos de la casa donde suelen presentarse las fugas

El inodoro

Cuando la válvula no sella correctamente, el agua puede perderse de manera constante sin que los ocupantes de la vivienda lo adviertan.

El medidor de agua

Es uno de los principales indicadores para detectar consumos anormales y posibles fugas ocultas.

Las canaletas de lluvia

La acumulación de hojas, tierra, óxido o uniones deterioradas puede provocar filtraciones y humedad en techos y paredes.

¿Cómo saber si existe una fuga de agua?

Prueba con colorante en el inodoro

Coloque unas gotas de colorante en el tanque y espere unos minutos sin descargar.

Si el agua de la taza cambia de color, existe una filtración.

Revise el medidor

Cierre todas las llaves de la vivienda y evite utilizar agua durante algunos minutos.

Si el medidor continúa moviéndose, podría existir una fuga.

Inspeccione las canaletas

Verifique si hay hojas acumuladas, vegetación u óxido que impidan el correcto drenaje del agua.

¿Qué hacer si detecta una filtración?

Los especialistas recomiendan cerrar la llave de paso y evitar reparaciones improvisadas.

Tampoco se aconseja utilizar productos químicos corrosivos ni manipular el medidor o sus sellos.

En el caso de las canaletas, es importante retirar las hojas y residuos utilizando guantes para evitar obstrucciones.

Si el problema persiste, lo más recomendable es acudir a un técnico especializado.

La prevención ayuda a ahorrar agua y dinero

Sangama señaló que optar por materiales de calidad y adquirirlos en establecimientos formales brinda mayor seguridad y durabilidad.

“No hay que esperar a que el daño avance. Una intervención a tiempo permite ahorrar dinero y evitar problemas mayores en la vivienda”, indicó.