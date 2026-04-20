Este lunes, personal de los Jurados Electorales Especiales dan inicio a las audiencias públicas de recuento de votos en el marco de las Elecciones Generales 2026. La medida fue informada por el Jurado Nacional de Elecciones como parte de una etapa orientada a revisar resultados cuestionados.

Este procedimiento se implementa por primera vez dentro de un proceso electoral en el país. Su aplicación permitirá verificar de manera física los votos correspondientes a actas que presentan observaciones.

El objetivo central de esta fase es corregir inconsistencias detectadas en los resultados de la elección presidencial. Con ello se busca precisar qué organizaciones políticas avanzarán a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La fiscalización electoral también está en tus manos.



🗓️Sigue en vivo las audiencias públicas de recuento de votos para las actas observadas. Consulta aquí la programación de este lunes 20 de abril y mantente informado sobre el proceso. https://t.co/E7foS7LLBY#EG2026🗳️ pic.twitter.com/DXA686JuD5 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 20, 2026

Audiencias virtuales y acceso ciudadano

El organismo electoral indicó que las sesiones se realizarán en formato virtual. Estas audiencias serán de acceso público para garantizar que la ciudadanía pueda seguir el desarrollo del proceso.

Las transmisiones estarán disponibles a través del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, podrán visualizarse mediante la señal de JNE Media en televisión y en sus plataformas digitales oficiales.

En las audiencias intervendrán representantes de las organizaciones políticas involucradas. Asimismo, estarán presentes observadores electorales y delegados del Ministerio Público.

La participación de estos actores busca asegurar la legalidad y el control del procedimiento. De esta manera se pretende fortalecer la transparencia en una etapa sensible del proceso electoral.

¿Cuál es la finalidad del recuento de votos?

El recuento de votos se aplicará únicamente a las actas que presentan observaciones. Estas inconsistencias están relacionadas principalmente con errores en la suma de votos o en los datos registrados.

Se trata de casos que no pudieron resolverse en las instancias previas del sistema electoral. Por ello, esta etapa permite una revisión directa del contenido de las cédulas de votación.

Este proceso se desarrolla en un contexto en el que existen cuestionamientos sobre diversos resultados a nivel nacional. La revisión de votos busca aportar mayor claridad en la definición de los resultados finales.

El sistema electoral apunta así a reforzar la confianza en una fase decisiva del proceso. La precisión de los resultados será determinante para establecer qué candidaturas participarán en la eventual segunda vuelta.

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