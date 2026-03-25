La jornada electoral del 12 de abril de 2026 incorporará a un importante grupo de ciudadanos que acudirá por primera vez a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, diputados y senadores.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un total de 2 518 576 jóvenes de entre 18 y 22 años integran el padrón como nuevos votantes. De ellos:

1 211 841 son mujeres

1 253 572 son hombres

Representan el 36,5% de los electores jóvenes del país (18 a 29 años)

La distribución de estos nuevos electores muestra una alta concentración en determinadas regiones:

Lima: 718 019

Piura: 163 406

La Libertad: 153 819

Cajamarca: 122 286

Cusco: 110 015

Además, 298 269 ciudadanos cumplirán 18 años hasta el mismo 12 de abril, por lo que estarán habilitados para votar. En este grupo:

143 748 son mujeres

149 500 son hombres

Las regiones con más casos son:



Reniec recordó que quienes alcanzan la mayoría de edad hasta el día de la elección pueden sufragar y exhortó a los jóvenes a tramitar y recoger su DNI con anticipación, a fin de asegurar su participación en el proceso electoral.