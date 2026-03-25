La jornada electoral del 12 de abril de 2026 incorporará a un importante grupo de ciudadanos que acudirá por primera vez a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, diputados y senadores.
De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un total de 2 518 576 jóvenes de entre 18 y 22 años integran el padrón como nuevos votantes. De ellos:
- 1 211 841 son mujeres
- 1 253 572 son hombres
- Representan el 36,5% de los electores jóvenes del país (18 a 29 años)
La distribución de estos nuevos electores muestra una alta concentración en determinadas regiones:
- Lima: 718 019
- Piura: 163 406
- La Libertad: 153 819
- Cajamarca: 122 286
- Cusco: 110 015
Además, 298 269 ciudadanos cumplirán 18 años hasta el mismo 12 de abril, por lo que estarán habilitados para votar. En este grupo:
- 143 748 son mujeres
- 149 500 son hombres
- Las regiones con más casos son:
Reniec recordó que quienes alcanzan la mayoría de edad hasta el día de la elección pueden sufragar y exhortó a los jóvenes a tramitar y recoger su DNI con anticipación, a fin de asegurar su participación en el proceso electoral.