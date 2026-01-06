Las Elecciones Generales 2026 en Perú están convocadas para el 12 de abril de 2026 y marcarán un cambio estructural significativo en el sistema político peruano. Además de elegir al Presidente de la República y vicepresidentes, los ciudadanos elegirán por primera vez en más de treinta años a los integrantes de un Congreso bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados.

La organización del proceso electoral recae en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el padrón electoral es responsabilidad de la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Cargos que se eligen

Presidente de la República y Vicepresidentes

Los electores peruanos votarán por la fórmula presidencial compuesta por:

Presidente de la República

Primer Vicepresidente

Segundo Vicepresidente

El mandato de estos cargos será de cinco años, iniciando el 28 de julio de 2026. Si ningún candidato presidenciable obtiene más del 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta electoral entre los dos más votados.

Congreso Bicameral: Senado y Cámara de Diputados

Por primera vez desde 1990, el Congreso peruano volverá a ser bicameral, tras las reformas constitucionales que reestablecieron este sistema para el periodo 2026-2031.

Senado de la República

Compuesto por 60 senadores .

. 30 senadores se eligen por el distrito electoral nacional , es decir, todos los electores del país votan por estas listas.

se eligen por , es decir, todos los electores del país votan por estas listas. 30 senadores se eligen en distritos múltiples que incluyen las 23 regiones del país, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao y peruanos en el extranjero.

Cámara de Diputados

Compuesta por 130 diputados .

. 28 diputados se eligen directamente de los 27 distritos electorales (regiones más Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao y peruanos en el exterior).

se eligen directamente de los 27 distritos electorales (regiones más Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao y peruanos en el exterior). 102 diputados se eligen por representación proporcional en 26 circunscripciones del país (23 regiones, Callao, Lima Metropolitana y Lima Provincias, sin incluir residentes en el extranjero en esta parte proporcional).

Estas cámaras desempeñarán funciones legislativas complementarias: los diputados inician y aprueban la mayoría de proyectos de ley, mientras que los senadores tienen roles revisores, constitucionales y en designaciones de altas autoridades, como parte de la estructura bicameral.

Sistema electoral y representación

La elección para ambos cuerpos legislativos se realiza mediante sufragio directo, obligatorio y secreto, con listas partidarias que deben cumplir criterios de paridad de género y superar umbrales para obtener escaños. LP

Datos clave

🗓️ Fecha de elecciones: 12 de abril de 2026

12 de abril de 2026 🇵🇪 Mandato: 28 de julio de 2026 – 28 de julio de 2031

28 de julio de 2026 – 28 de julio de 2031 🗳️ Cargos electos: Presidente, 2 vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados

Presidente, 2 vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados 🏛️ Tipo de Legislativo: Congreso bicameral (Senado + Cámara de Diputados)

Congreso bicameral (Senado + Cámara de Diputados) ⚖️ Sistema electoral: voto directo y obligatorio con segunda vuelta presidencial

Preguntas frecuentes

¿Qué se vota en las Elecciones Generales 2026 en Perú?

Presidente, dos vicepresidentes, senadores y diputados para un Congreso bicameral.

¿Cuántos senadores habrá?

Se eligen 60 senadores.

¿Cuántos diputados se elegirán?

Se elegirán 130 diputados.

¿Por qué es importante la bicameralidad?

Restituye una estructura legislativa con dos cámaras tras décadas de unicameralismo.

¿Qué pasa si ningún candidato presidencial obtiene más del 50 %?

Se realiza una segunda vuelta electoral.