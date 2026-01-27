Las intensas lluvias registradas en la macrorregión centro-sur del país han provocado el incremento peligroso del caudal de ríos y riachuelos, convirtiéndolos en un serio riesgo para la población. En los últimos días, varias personas han desaparecido tras ser arrastradas por las aguas.

Madre desaparece en Ayacucho

La tarde del último lunes, una madre de familia identificada como Miriam Cordero Urbano (27) desapareció luego de que la motocarga en la que se desplazaba fuera arrastrada por la fuerte corriente de un riachuelo que creció sobre el badén Aurora, en el distrito de Ayna San Francisco, provincia de La Mar, región Ayacucho.

Efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Policía Nacional y serenazgo municipal lograron rescatar al conductor de la unidad y continúan con la búsqueda de la mujer, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Temen lo peor en Huancavelica

En la región Huancavelica, se reportó la desaparición de dos jóvenes, identificados como Teodoro Vitor y Wilmer Márquez. Según sus familiares, ambos salieron a pescar el domingo por la tarde y habrían sido arrastrados por las aguas del río Huarpa.

El hecho habría ocurrido en la zona del puente Allccomachay, en la cuenca que une Huancavelica y Ayacucho. Cerca del lugar, solo se encontraron algunas de sus pertenencias, lo que incrementa la preocupación de sus allegados.

Buscan a una niña en Pasco

Otro caso se registró en la región Pasco, donde una niña de 7 años, identificada como Astrid, cayó al río Huachón. Su madre, Evelin Paredes Puente, pidió apoyo urgente a las autoridades y a la población para intensificar la búsqueda de la menor.

Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar ríos, badenes y quebradas durante la temporada de lluvias, debido al riesgo que representan las corrientes repentinas.