En la región Junín, el consumo de alcohol se registra en niños desde los 12 años, afirmó la coordinadora de Salud Mental, Jakeline Palomino Cossio. No obstante, en la población adulta de 30 a 59 se evidencia adicción y le siguen los jóvenes de 18 a 29 años, alertó la especialista.

“En los adultos, si hemos identificado un consumo de adicción al alcohol de moderado a grave, que puede causar mucho daño, según la evaluación de severidad. Mientras que, en los niños y adolescentes a veces es por presión de grupo, buscan experimentar”, alertó.

El programa de salud mental de la Diresa Junín en el año 2024, registró a un total de 3,189 pacientes atendidos en los centros de salud mental, para tratarlos y que dejen el alcohol y las sustancias psicoactivas.

De esta cifra, unos 2319 recibieron atención especializada, 552 mujeres y 1767 varones en el año 2024. En específico por el consumo de alcohol se atendieron a 1755 personas, a las cuales se les brindó tratamiento.

En el año 2025, de enero a abril, ya se registran 540 nuevos casos de consumo de alcohol, lo cual va en incremento, alertó la especialista. “Los casos siempre están en incremento porque siempre, están captando a más usuarios, que a su vez reciben un paquete de atención”, indicó.

Respecto a los menores de edad, mencionó que todos los adolescentes son de instituciones educativas y son captados en charlas y también cuando se evaden de clases y son intervenidos por la policía y el serenazgo.

“Los menores consumen a la salida de sus instituciones educativas, los jóvenes a la salida de sus centros de estudios (universidades-institutos), cuando no acuden a estudiar y por presión de grupo se van a tomar a lugares cercanos”, refirió. De esta situación, los padres muchas veces, no se dan cuenta.

La Dirección Regional de Salud de Junín, continúa implementando los centros de salud mental comunitarios, en la actualidad ya cuentan con 16 establecimiento en la región Junín, donde brindan terapias a los pacientes, de acuerdo a su grado de severidad.En las instituciones educativas realizan charlas preventivo promocionales.

Además, los psicólogos Serums están trabajando en las instituciones educativas para hacer una detección más rápida e informar sobre los efectos del alcohol y evitar el consumo en los menores de edad. En caso se identifiquen escolares que consumen alcohol se les invoca a acudir a los establecimientos y dar las charlas a los padres de familia. El consumo de alcohol tienen muchas consecuencias desde sufrir accidentes, afecta el rendimiento académico, el rendimiento laboral y las relaciones de pareja.

La psicóloga Jakeline Palomino, invocó a los padres a estar atentos al comportamiento de sus niños que evidencian el bajo rendimiento en los estudios, además presentan cambios físicos en su comportamiento. Los jóvenes llegan con olor a alcohol, tienen los ojos rojos, tienen dificultades para hablar y caminar y quieren salir para seguir consumiendo.

A nivel nacional, un 35 % de peruanos lidiaría con consumo problemático de alcohol sin reconocerlo, mientras que un 8 % y 10 % presentaría dependencia a esta sustancia que genera problemas severos de salud mental. Así lo señaló el director de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), Alfredo Saavedra.

El especialista manifestó que dichas cifras responden a los estudios poblacionales realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Devida y el INSM, que representan la gravedad del tema, pues la población inmersa en esta adicción no reconoce que el alcoholismo es una enfermedad y no busca ayuda profesional, lo cual preocupa, ya que no se aborda el problema.