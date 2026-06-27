El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño informó que se mantiene la condición de alerta por El Niño Costero en el litoral peruano. El organismo precisó que el evento climático podría extenderse hasta el verano de 2027 con una intensidad que variaría entre moderada y fuerte.

El pronunciamiento se basa en evaluaciones oceanográficas y atmosféricas que monitorean el comportamiento del océano Pacífico. Estos análisis consideran la evolución de las temperaturas superficiales del mar y su influencia en la costa peruana.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. Es más probable que el evento se extienda hasta el próximo verano de 2027. Se proyecta con mayor probabilidad una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre. pic.twitter.com/agPsyGpCF7 — ENFEN (@enfenperu) June 27, 2026





Condiciones previstas para los próximos meses

El reporte técnico señala que para el trimestre comprendido entre julio y setiembre se mantendrían temperaturas del aire por encima de sus valores habituales en la franja costera. Además, se proyecta una mayor probabilidad de precipitaciones dentro de rangos normales y superiores a lo normal en la costa norte.

Estas lluvias podrían presentarse de manera localizada y en episodios intermitentes durante el periodo mencionado. El documento también advierte que estas condiciones responderían a la persistencia de aguas cálidas en el litoral.

El análisis del organismo incluye la región Niño 3.4 ubicada en el Pacífico ecuatorial central. En dicha zona se prevé el inicio del evento durante junio y su continuidad hasta el verano de 2027.

Según la proyección, la intensidad alcanzaría niveles fuertes desde agosto de 2026 hasta febrero de 2027. Luego de ese periodo, se estima una disminución progresiva hacia condiciones moderadas.

Impacto en recursos marinos

El informe también aborda los efectos sobre la actividad pesquera en el litoral peruano. Con el incremento de las condiciones cálidas, se prevé que la anchoveta se mantenga alejada de la superficie y se desplace hacia zonas más profundas.

Este comportamiento afectaría su distribución habitual frente a la costa. Las autoridades técnicas continúan monitoreando su evolución para ajustar las proyecciones del sector.

El comité recomendó a las instituciones públicas y privadas considerar los escenarios de riesgo en sus procesos de planificación. Esta medida busca orientar la toma de decisiones frente a posibles impactos asociados al fenómeno climático.

El organismo también indicó que estos escenarios se basan en avisos meteorológicos y proyecciones estacionales vigentes. El seguimiento continuará de manera permanente para actualizar la información disponible.