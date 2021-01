El Seguro Social advirtió que la inseguridad en la apariencia física es uno de los principales motivos para crear peligrosos desórdenes alimenticios con consecuencias inimaginables, que pueden llegar a terminar en un cuadro de anorexia o bulimia.

La nutricionista y vocera de EsSalud, Elizabeth Córdova, dio a conocer algunas dietas peligrosas que pueden ser controversiales, como por ejemplo, la dieta del ayuno o intermitente, que consiste en saltarse las comidas y solo comer algo ligero, así pierden peso, pero adquieren mayores hormonas de estrés.

“Hemos podido comprobar que muchos adolescentes comienzan a comparar su apariencia física con otros y pese a que pueden estar dentro del rango de lo normal, pues deciden consumir dietas extremas que a la larga los conduciría tanto a la anorexia como a la bulimia”, sostuvo.

La profesional agregó que otra dieta extrema es la cetogénica, que implica reducir los carbohidratos de forma drástica y reemplazarlos por grasas. Incluso, las dietas veganas traen consigo posibles problemas nutricionales dado que algunas proteínas indispensables solo se encuentran en alimentos de origen animal.

“Es otra de las dietas que no se pueden mantener en el tiempo, no es muy recomendable hay vitaminas que solo se encuentran en alimentos de origen animal como las vísceras o las carnes, lo que no consumen los veganos”, recomienda Córdova.

OTRAS DIETAS

Asimismo, el Seguro Social advirtió que bajar de peso no es sinónimo de estar bien de salud y mencionó otras dietas como la express; muy consumida en Europa y Estados Unidos. Esta consiste en alimentarse solo de líquidos, una infusión por las mañanas y un caldo por las tardes, algo parecido por las noches.

Por otro lado, también está la dieta Detox que ha tenido bastante aceptación y consiste en darle prioridad a los jugos en reemplazo de las comidas; sin embargo, el riesgo es perder masa muscular sin consumo de proteínas.

Frente a esta situación, el departamento de nutrición del Hospital Guillermo Almenara presentó dietas equilibradas que combinan una buena alimentación con las porciones adecuadas.

“Se debe consumir por lo menos la mitad del plato de verduras, las que Uds. decidan, zanahoria y betarraga, por ejemplo, la cuarta parte debe ser proteínas de origen animal que deseen: pescado, pollo, pavita, etc.”, acotó la licenciada Elizabeth Córdova.

También se recomienda consumir una cuarta parte de carbohidratos como cereales: arroz, quinua, trigo o menestras (frejol, lentejitas, pallares). Se añade los tubérculos como el camote o papa.

