El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó este sabado, que la crisis de abastecimiento de Tacrolimus se encuentra, por el momento, controlada, tras las denuncias realizadas por pacientes y familiares que alertaron sobre la falta del medicamento en diversos establecimientos. Según la entidad, este avance permite reducir el riesgo de complicaciones severas en personas trasplantadas, para quienes la suspensión del tratamiento puede significar el rechazo del órgano o incluso la muerte.

La insitución recordó que el Tacrolimus es un fármaco de uso permanente para quienes han recibido un trasplante, por lo que su suministro continuo resulta indispensable. El anuncio de la regularización del stock busca devolver tranquilidad a cientos de pacientes que, en las últimas semanas, se vieron obligados a buscar el medicamento por cuenta propia o reducir sus dosis ante la escasez.

Distribución de 129 mil tabletas a hospitales y redes

De acuerdo con la información oficial, un total de 129 420 tabletas de Tacrolimus serán distribuidas de manera progresiva desde este sábado 13 y domingo 14 de diciembre. Los lotes serán destinados a los hospitales nacionales Guillermo Almenara Irigoyen, Edgardo Rebagliati Martins y Alberto Sabogal Sologuren, así como a las redes asistenciales de Arequipa y La Libertad.

En esa línea, EsSalud precisó que la distribución se realizará de forma escalonada, en función de las necesidades de cada establecimiento y del número de pacientes trasplantados atendidos. Aunque se trata de una respuesta inmediata a la crisis, EsSalud aclaró que esta entrega no constituye aún la solución estructural al problema de abastecimiento del fármaco.

Medidas temporales y plan para un abastecimiento anual

La entidad detalló que se encuentra en proceso de adquirir un lote mayor de Tacrolimus, con el objetivo de garantizar el abastecimiento para un año completo a todos los pacientes que requieren este tratamiento. Mientras tanto, el Seguro Social continua aplicando medidas temporales para evitar nuevos quiebres de stock y asegurar la continuidad de las terapias.

En esa línea, la institución subrayó que la distribución actual de tabletas permite cubrir la demanda inmediata y evitar que los pacientes se vean nuevamente expuestos a la incertidumbre generada por el desabastecimiento. No obstante, reiteró que la verdadera solución llegará con la formalización y entrega del lote anual en curso de adquisición.

Apoyo del Minsa y entrega de un tercer lote

El Ministerio de Salud informó que, como parte del apoyo temporal brindado a EsSalud, se realizó la entrega de un tercer lote de Tacrolimus al almacén central del Seguro Social. Esta provisión se hizo en función de la disponibilidad existente y bajo el compromiso de no afectar el tratamiento de los pacientes atendidos en hospitales del Minsa ni de los gobiernos regionales.

La cartera de Salud remarcó que este apoyo se enmarca en una coordinación interinstitucional destinada a garantizar que ningún paciente trasplantado quede sin acceso al medicamento. El respaldo continuará mientras EsSalud culmina sus propios procesos de compra y asegura un suministro estable a mediano plazo.