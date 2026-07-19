Siete estudiantes peruanos fueron seleccionados para participar en una experiencia educativa en el Kennedy Space Center de la NASA, en Florida, Estados Unidos. La actividad forma parte del programa Huarmis Space, una iniciativa que busca incentivar el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas entre adolescentes del país.

De acuerdo con la Agencia Andina, los escolares permanecerán en el centro espacial hasta el 21 de julio de 2026, donde conocerán las instalaciones de la NASA y participarán en actividades relacionadas con la industria aeroespacial. El viaje también incluye una visita a Walt Disney World como parte del programa.

🌎 ¡Misión cumplida! 🚀 Siete estudiantes peruanos ya están en Florida cumpliendo un sueño: vivir una experiencia única en el Kennedy Space Center de la NASA. Conoce sus historias y cómo lo lograron https://t.co/0iSahcrCr3 pic.twitter.com/SD0o8YpPdk — Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 18, 2026





Seleccionados entre más de 2.000 postulantes

La delegación está integrada por estudiantes de Ayacucho, San Martín, Ica, Lambayeque, La Libertad, Callao y Lima. Los siete participantes fueron elegidos entre más de 2.000 postulantes durante la edición 2025 de Huarmis Space.

El programa está dirigido a adolescentes de entre 11 y 16 años de poblaciones vulnerables. Durante el proceso reciben mentorías, capacitación y desarrollan proyectos tecnológicos antes de acceder a la etapa final en Estados Unidos.

Proyectos que representarán al Perú

Entre los seleccionados figura Joshua Jayo Figueroa, de Ica, quien creó AstraMind, un sistema de inteligencia artificial diseñado para gestionar recursos y detectar fallas durante misiones espaciales cuando exista una interrupción en las comunicaciones con la Tierra.

También destaca Thays Cruzado Palacios, de La Libertad, con el proyecto “Suyai Dome”, un domo geodésico modular pensado para proteger cultivos en Marte y que podría adaptarse a distintos desafíos ambientales en la Tierra.

La delegación peruana se completa con Nicolás Alessandro Huanca Navarrete, de Lambayeque; Raldo Rodrigo López Estrada, del COAR Ayacucho; Rosa Edquen Oblitas, del COAR San Martín; Brenda Espíritu Huarhua, beneficiaria del Inabif; y Luana Lucía Párraga Velásquez, representante del Callao.

Huarmis Space cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, la Agencia Espacial del Perú y otras instituciones aliadas. El objetivo es impulsar vocaciones científicas y acercar a más jóvenes a carreras vinculadas con la innovación y la exploración espacial.