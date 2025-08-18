La familia de Sheylla Gutiérrez Rosillo, la ciudadana peruana hallada muerta en Estados Unidos tras desaparecer el pasado 9 de agosto, llegó hasta la sede de la Cancillería de la República, en el jirón Lampa (Cercado de Lima), para exigir apoyo en la repatriación de sus restos.

Los padres de la víctima solicitaron que las autoridades brinden todas las facilidades para agilizar los trámites. “Nosotros queremos, ya que se ha encontrado el cuerpo de mi hija, que a nivel de Cancillería se nos apoye para repatriar el cuerpo. Les pido que nos den todo el apoyo posible para culminar con lo que corresponda a la repatriación. Agradezco al Ministerio de la Mujer y a las entidades del Estado que nos están ayudando”, declaró el padre de Sheylla para RPP.

Asimismo, pidieron medidas inmediatas para evitar que Jossimar Cabrera, pareja de Sheylla y principal sospechoso de su muerte, actualmente con paradero desconocido, pueda escapar del país. “Pedimos que no se vaya y que se haga justicia”, manifestaron.

Situación de los hijos

La familia Gutiérrez también expresó su preocupación frente a la posibilidad de que los parientes de Cabrera reclamen la tenencia de los tres hijos de la pareja.

Al respecto, la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, informó que los menores ya fueron repatriados desde Estados Unidos y se encuentran bajo custodia de sus abuelos maternos. “Hemos coordinado para que los niños pasen por diferentes evaluaciones, sobre todo psicológicas, en nuestra Unidad de Protección Especial. Ahora ya están con la familia, con los abuelos maternos”, indicó.

La familia de Sheylla reiteró su pedido de justicia y de protección integral para los menores, a fin de garantizar su bienestar en medio del proceso judicial que rodea el caso.