El Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo en el que se declara el estado de emergencia por 60 días calendarios en 796 distritos del país ante el peligro inminente por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 097-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano este jueves 2 de julio de 2026.

Así, la norma declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas lluvias.

La medidas busca la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del riesgo existente, clasificado como muy alto, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

El dispositivo agrega que los gobiernos regionales y municipios comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diferentes ministerios, entre otras instituciones, ejecutarán dichas medidas y acciones de excepción.

“Deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes”, se indica en el documento.

Se precisa que la implementación de las acciones previstas en la norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar; del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de nueve ministros de los sectores involucrados en las medidas a realizar de manera inmediata.