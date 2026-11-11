La Marina de Guerra del Perú desplegó cinco buques multipropósito para atender posibles emergencias en el norte del país ante los efectos del Fenómeno El Niño. La medida fue destacada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como parte de las acciones de respuesta frente a las posibles lluvias e inundaciones.

Según informó la PCM mediante sus redes sociales, las embarcaciones transportarán personal especializado, equipos médicos y ayuda humanitaria para brindar asistencia a las poblaciones que puedan resultar afectadas por la emergencia climática.

El primero en iniciar el desplazamiento fue el B.A.P. Paita, que zarpó desde la Base Naval del Callao con más de 230 efectivos especializados y un hospital de campaña. Estos recursos estarán disponibles para atender a las familias que requieran asistencia ante eventuales emergencias.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó el último lunes en la ceremonia que marcó el inicio del despliegue de esta embarcación. Durante la actividad, destacó el trabajo del Gobierno para responder ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño, especialmente en las regiones del norte del Perú.