En mayo de 2026 se presentará un nuevo periodo de descanso extendido en el Perú debido a la coincidencia de un feriado nacional con el fin de semana. Esta situación permitirá a gran parte de la población contar con tres días consecutivos libres, lo que abre la posibilidad de realizar actividades personales o viajes.

Este escenario se produce luego de las celebraciones de Semana Santa, que también incluyeron días no laborables en abril. En ese contexto, surge el interés por conocer cuándo se dará el próximo descanso prolongado en el calendario nacional.

Fecha del descanso prolongado

El día 1 de mayo ha sido establecido como feriado nacional en el país en conmemoración del Día del Trabajo. En el año 2026, esta fecha coincide con un viernes, lo que permite extender el descanso hasta el sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Fecha Día Condición 1 de mayo de 2026 Viernes Feriado nacional por el Día del Trabajo 2 de mayo de 2026 Sábado Descanso habitual 3 de mayo de 2026 Domingo Descanso habitual

De esta manera, el calendario genera un periodo continuo de tres días sin actividades laborales regulares para quienes accedan a este beneficio. Esta coincidencia facilita la organización de planes fuera de la rutina diaria.

¿Quiénes podrán acceder?

El feriado del 1 de mayo está dirigido a trabajadores del sector público y privado a nivel nacional. Sin embargo, su aplicación puede variar dependiendo de las disposiciones internas de cada centro de trabajo.

En algunos casos, las empresas pueden establecer acuerdos específicos con su personal para definir si se otorga el descanso o se compensa de otra manera. Por ello, el acceso a este periodo puede no ser uniforme en todos los sectores.

Impacto del feriado

El periodo de descanso extendido también puede influir en actividades económicas como el turismo interno. En estas fechas, distintos destinos del país suelen registrar un mayor flujo de visitantes.

Además, este tiempo puede ser utilizado para reuniones familiares, actividades recreativas o la atención de asuntos personales pendientes. Cada persona puede organizar sus días según sus necesidades y posibilidades.