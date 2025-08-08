Por los paisajes de ensueño y la experiencia cálida del recibimiento, el tren turístico Lima – Huancayo llegó una vez más con lleno total. Con motivo del feriado nacional por el 201° aniversario de la Batalla de Junín, más de 300 visitantes llegaron a tierra wanka en el último recorrido del año del tren operado por el Ferrocarril Central Andino (FCCA).

Los viajeros partieron desde Lima, atravesando la Cordillera de los Andes, pasando por 69 túneles y alcanzando los 4,781 metros sobre el nivel del mar en la estación Galera, la más alta de América.

Al arribar a Huancayo, los pasajeros fueron recibidos con danzas típicas del valle del Mantaro organizadas por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR).

Durante el trayecto, disfrutaron de espectáculos culturales y la impresionante ruta ferroviaria.

“De aquí en adelante, nuestro trabajo es consolidar esfuerzos con la empresa ferroviaria para incentivar más llegadas en lo que resta del año. Sin embargo, lo que sí nos han asegurado es que, para el próximo año, ya están diseñando un programa con mayor frecuencia de viajes”, informó el titular de la Dircetur, Julio Abanto Llaque.

Ante la creciente demanda, el FCCA evalúa ampliar el servicio en 2026, consolidando este recorrido como uno de los más espectaculares del mundo y un importante impulsor que aporta al turismo regional.