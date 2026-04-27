El mes de mayo, la fe de los pueblos renace con las festividades de la santísima cruz que congregará a miles de visitantes. En el centro poblado de Muruhuay, en Tarma, durante todo el mes de mayo, incluso hasta junio, se tienen previstas diversas actividades para recibir a miles de visitantes, la peregrinación hacia el santuario de Muruhuay, el concurso de alfombras, presentaciones artísticas con danzas originarias, manifestó el alcalde del C.P. de Muruhuay, Alex Avellaneda Sedano.

El responsable de Turismo de la Municipalidad de Tarma, Edwar Díaz Jorge manifestó que esperan la llegada de unos 15 mil turistas para ello la comuna provincial, están contribuyendo con la capacitación de los operadores turísticos para que brinden una adecuada capacitación en calidad del servicio a través del Mincetur. Mientras que en Chupaca, el gerente, Yhony López, indicó que esperan 30 mil visitantes.

En Tarma

El 1 de mayo se realizará la peregrinación desde las 5 de la mañana, el 3 será el concurso de alfombras con los visitantes de las mayordomías. El 15 de mayo será la visita de Huaral y sus 36 comunidades, luego la bienvenida a las 62 comunidades procedentes del Valle del Mantaro.

“Hay más de 60 restaurantes y más de 25 hospedajes entre Acobamba y Muruhuay y estacionamiento para los que lleguen con sus vehículos propios”, mencionó.

En la página Y Tú qué Planes, se promociona la festividad del Señor de Muruhuay, como una de las celebraciones religiosas más impresionantes del centro del Perú: el Señor de Muruhuay, patrono de la región Junín, provincia de Tarma y del distrito de Acobamba, quien cuida a este destino desde la segunda mitad del siglo XVIII.

Cada año, miles de fieles salen en peregrinación para agradecerle por sus bendiciones, especialmente durante los días centrales de la festividad. Descubre la historia del Señor de Muruhuay, sus danzas y sabores, un reflejo de la unión de los residentes de Acobamba y de todo aquel que peregrina hasta el santuario del Señor de Muruhuay, en el corazón de Tarma.

En Chupaca

En la provincia de Chupaca, Karol Condezo Melgar, ex presidente del consejo consultivo de la Asociación de Shapish, manifestó que este año son 36 conjuntos de danzantes de shapis con sus orquestas van a participar de las actividades. Para ello cada barrio se prepara en sus capillas. Además se realizará la tradicional Chacchapada y velada con los calientes, el cigarro, la llipta, los castillones y toritos.

El 3 de mayo será la misa y la procesión a la cruz de mayo, allí los 36 conjuntos de Shapish se congregan en la plaza con las cruces que llevan desde sus capillas.

“La festividad de las cruces nos vuelve a reencontrar, las familias vuelven desde muchos lugares y los vamos a recibir con el cariño de siempre con nuestro lechón, el patachi, el mondongo con su mote”, mencionó.

Karol Condezo, comenta que empezó bailando desde niño, la danza guerrera de los shapish. “En Carmen Alto, miraba bailar a mis familiares y de allí me nacía bailar, pero a mis 36 años llegué a ser parte del consejo consultivo”, acotó.

Uno de los lugares más visitados será Chongos Bajo, donde se ubica la cruz más imponente y llena de misticismo cultural cuyo día central es el 2 de mayo. El 3 de mayo en el Cerrito de la Libertad, también le danzan a la santísima cruz. En Chilca, se celebra el 18 de mayo con la chonguinada.

En Huancayo, la Sociedad de Chonguinos “Samaritana y Exaltación del jirón Loreto, es una de las institución en todo el Perú que todavía danzan solo varones como era en los inicios de la chonguinada en 1945, ostenta el reconocimiento del Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación.

Celebraciones se extienden por Chongos Bajo, Cerrito La Libertad, Chilca, Chupaca donde se celebra con danzas que rememoran la devoción de los pueblos en honor a la santísima cruz de mayo