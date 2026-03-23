Los gemelos peruanos Juan y Daniel Montanchez, diseñadores gráficos de 28 años, han logrado posicionarse en Londres, capital del Reino Unido, con un innovador proyecto que busca conectar el talento artístico emergente con turistas mediante la fotografía urbana.

La iniciativa, denominada Vista Pictures, nació tras culminar sus estudios de maestría en la ciudad británica, cuando ambos enfrentaban el desafío de sostenerse económicamente mientras buscaban oportunidades en un mercado competitivo. Fue entonces cuando encontraron en la fotografía urbana una alternativa que combinaba ingresos, exploración artística y contacto directo con la ciudad.

De una alternativa económica a un ecosistema creativo

Lo que empezó como una actividad flexible pronto se convirtió en una propuesta más ambiciosa. Durante sus recorridos, los hermanos identificaron a fotógrafos con gran potencial artístico, pero con dificultades para acceder a clientes o estructuras profesionales que les permitieran crecer.

Con ese diagnóstico, crearon Vista Pictures como un ecosistema cultural que integra arte, comunidad y oportunidades reales. El proyecto se consolidó con el apoyo de Jenny Prada, gestora cultural y fundadora de ArtPlus, quien contribuyó a estructurar su proyección internacional.

La plataforma ofrece sesiones fotográficas a turistas que buscan experiencias personalizadas en ciudades emblemáticas, al tiempo que brinda dirección artística y acceso a mercado a fotógrafos emergentes.

Expansión internacional y crecimiento sostenido

Actualmente, Vista Pictures opera en Londres y París, y se encuentra en proceso de expansión hacia nuevas capitales culturales como Madrid y Roma, donde se iniciarán operaciones en fase beta.

Según datos del proyecto, la iniciativa ha registrado un crecimiento interanual del 180% y ha gestionado más de 1,100 reservas, consolidándose como un modelo creativo con proyección global.

Además, el proyecto ha establecido alianzas estratégicas con empresas del sector turístico y tecnológico como Trip.com, Sim-Local y TEMU, fortaleciendo su presencia en el mercado internacional.

En el entorno digital, la comunidad vinculada a Vista Pictures supera los 100,000 seguidores, mientras que sus transmisiones en vivo han alcanzado más de 500,000 visualizaciones, contribuyendo a la promoción turística y artística.

Reconocimiento institucional y formación en Lima

El liderazgo de los hermanos Montanchez ha sido reconocido por el Consulado General del Perú en Londres, institución que los invitó a liderar el espacio de mentoría “De tu arte al mundo”, dirigido a creativos latinos interesados en desarrollar proyectos sostenibles.

Ambos profesionales iniciaron su formación en Lima, donde estudiaron diseño gráfico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Posteriormente, viajaron al Reino Unido para cursar una maestría en Graphic Branding & Identity en la University of the Arts London, fortaleciendo sus conocimientos en branding, estrategia y propiedad intelectual.

Antes de lanzar su proyecto, también participaron en iniciativas vinculadas a marcas internacionales como Nike, Samsung y Jack Daniel’s, lo que contribuyó a consolidar su experiencia profesional.

Un modelo que busca democratizar la fotografía

Más allá de la producción visual, la propuesta de Vista Pictures busca transformar la fotografía urbana en una plataforma sostenible para artistas independientes.

“Lo que vimos en las calles no fue solo talento, fue potencial sin estructura. Vista Pictures nació para organizar oportunidades y demostrar que el arte puede ser sostenible”, señaló Juan Montanchez.

Por su parte, Daniel Montanchez destacó el enfoque comunitario del proyecto: “Desde Lima aprendimos que el crecimiento es colectivo. Nuestro objetivo nunca fue solo crear imágenes, sino crear comunidad”.

Actualmente, los gemelos continúan desarrollando nuevas herramientas tecnológicas para ampliar el alcance del proyecto y consolidar una red global de fotógrafos.