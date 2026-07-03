El Gobierno continúa con los preparativos para la visita oficial del papa León XIV al Perú mediante una serie de reuniones entre autoridades del Ejecutivo y representantes de la Iglesia Católica. Las coordinaciones buscan definir las acciones que demandará el recorrido del pontífice por distintas regiones del país durante su permanencia en territorio nacional.

Como parte de este proceso, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, encabezó una reunión de trabajo con ministros de Estado, representantes de la Nunciatura Apostólica en el Perú, miembros de la Conferencia Episcopal Peruana y otras autoridades involucradas en la organización. El encuentro permitió avanzar en la planificación de las tareas que deberán ejecutarse antes de la llegada del sumo pontífice.

#PCMInforma | El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, lideró una reunión de trabajo con ministros de Estado, representantes de la Nunciatura Apostólica en el Perú, de la Conferencia Episcopal Peruana y diversas autoridades para continuar con las… pic.twitter.com/xX3pJdjn3t — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 3, 2026





¿Qué lugares visitará el papa León XIV?

Tras la reunión sostenida entre el papa León XIV y el presidente de la República, José María Balcázar, se anunció que el pontífice permanecería en el Perú entre ocho y diez días. Durante ese periodo tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa.

El itinerario preliminar también contempla la posibilidad de ampliar el recorrido. En ese contexto, las ciudades de Puno e Iquitos continúan siendo evaluadas para incorporarse a la agenda oficial.

Las coordinaciones entre el Ejecutivo y la Iglesia continuarán conforme avance la preparación de la visita papal. En las próximas semanas se espera definir los aspectos pendientes del cronograma y de las actividades que desarrollará el líder de la Iglesia Católica durante su estadía en el Perú.