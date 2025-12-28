El Poder Ejecutivo del Perú declaró día no laborable el viernes 2 de enero, una medida que beneficiará principalmente a los trabajadores del sector público y que tiene como objetivo ampliar el descanso por Año Nuevo e incentivar el turismo interno.

La disposición fue oficializada mediante Decreto Supremo, y no tiene carácter de feriado nacional, por lo que su aplicación no es automática para el sector privado.

¿Quiénes descansan el viernes 2 de enero?

El día no laborable aplica exclusivamente al sector público, conforme a lo establecido por el Ejecutivo. Las entidades estatales suspenderán labores durante esa jornada, salvo en los servicios esenciales que deben garantizar su funcionamiento.

¿Cómo se recuperan las horas no trabajadas?

La norma establece que las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas. Cada entidad pública definirá, de acuerdo con sus necesidades, el cronograma de recuperación del tiempo no trabajado por sus servidores.

¿El sector privado también tiene descanso?

No de manera obligatoria. En el sector privado, la aplicación del día no laborable será opcional y quedará sujeta a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, quienes podrán definir si se toma el día libre y cómo se compensarán las horas, de ser el caso.

Objetivo: turismo y reactivación económica

La medida busca generar un fin de semana largo, al extender el descanso del 1 de enero, con la finalidad de impulsar el turismo interno y dinamizar sectores como el transporte, la hotelería y los servicios.

Esta práctica ha sido aplicada en años anteriores con fines similares y no altera la jornada laboral anual, ya que las horas no trabajadas son compensadas posteriormente.