La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, anunció la declaratoria en emergencia en Piura y otras 19 regiones del país, ante el incremento de casos de dengue.

“Las acciones técnicas e inmediatas son la declaratoria de emergencia, no solo de las 13 regiones, sino que se está ampliando a 20 regiones y de 59 distritos a 226 distritos en el país”, dijo en conferencia de prensa la ministra Gutiérrez.

Además, informó que el Ejecutivo destinará S/35 millones a los gobierno regionales y locales para hacerle frente al dengue, que ha infectado a más de 69 530 casos y causado la muerte de 72 personas, según el Ministerio de Salud (Minsa).

“También la disposición de S/ 35 millones para transferir a los gobiernos regionales o intensifiquen el trabajo por un promedio de 120 días. En el año 2017 el 80% de los casos que teníamos era cinco regiones afectadas y hoy tenemos 16 regiones incluyendo el factor climatológico”, señaló.

La titular del Minsa además resaltó que existe una vacuna contra el dengue, pero se encuentra en fase de estudio en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo que no puede ser adquirida, hasta el momento.

“La vacuna contra el dengue aún no está acreditada por la OPS, mientras no exista eso no podemos traer ninguna”, indicó. Hasta la fecha la región con más casos es Piura (29%) seguido de Loreto, Ucayali e Ica.

