El ministro de Salud, Víctor Zamora, informó hoy que el Gobierno continúa conversando y debatiendo la medida para que los niños puedan salir a la calle para distraerse por un corto tiempo debido a que están encerrados por la cuarentena debido al nuevo coronavirus, COVID-19.

“En una de las propuestas que hemos conversado en el gabinete y que estamos discutiendo con el Ministerio de Educación, es cómo empezar a sacar a nuestros niños a la calle, a dar una vuelta segura en el parque, salir a dar una vuelta en la manzana, porque nuestros niños están encerrados bastante tiempo, pero hay que sacarlos con mucho cuidado”, expresó Zamora a RPP.

Gobierno discute medida para que niños salgan “con mucho cuidado”

Según Zamora, buscan la estrategia para que los menores no se vuelvan un transmisor del coronavirus a los adultos mayores, quienes son más personas de riesgo.

“Que sacarlos no signifique un riesgo para nuestros abuelitos, esa es la razón por la cual recluimos a nuestros niños. No porque ellos se enfermen, sino porque pueden traer la enfermedad a nuestros abuelitos en casa. Entonces, eso sí estamos trabajando con el Ministerio de Educación, cómo podemos salir con cuidado y que nuestros niños puedan correr, de repente con su bicicleta un par de cuadras alrededor y regresar a casa”, indicó.

Víctor Zamora señaló que los padres tendrán que enseñar a su hijos a usar la mascarilla, a lavarse las manos constantemente, a mantener el distanciamiento social y a tener una conducta correcta cuando salgan a la calle.

“No es tan fácil porque una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros niños es usar la mascarilla. Hay que enseñarle desde usar la mascarilla a cómo comportarse en la calle, que tienen que estar alejados, lavarse las manos, guardar su distancia, que no tiene que escupir en la calle, etc. Todo es comportamiento social que ellos tiene que seguir estrictamente porque lamentablemente durante un tiempo no van a poder jugar entre niños”, finalizó.