Mañana se suscribirá la adenda N.°1 del convenio con el que se transfirió la unidad ejecutora de la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Con esto, el Gobierno Central asumirá la gran responsabilidad de culminar la Presa Palo Redondo, la construcción del Canal Coscomba y la Tercera Línea del Sifón Virú.

Destaca

“Este viernes va a venir el premier Alberto Otárola y aquí en Trujillo se va a firmar la adenda para el destrabe de Chavimochic”, confirmó el gobernado Acuña.

El Ejecutivo, cuando se firme esta adenda, también tendrá que enfocarse en reducir la vulnerabilidad de las obras de la I y II etapa en medio de la emergencia propiciada por eventos hidrológicos extremos. Acuña, además, aprovechó este anuncio para responder a quienes cuestionan su cercanía con la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“Creo que es un privilegio para la región La Libertad que todas las semanas tengamos ministros acá. Por el contrario, yo a Palacio de Gobierno no he ido más que cuatro veces y siempre he ido a gestionar pensando en todos los liberteños. Los grandes proyectos emblemáticos no se hacen con presupuesto propio, es imposible”, aseguró.

Detalle Técnico

El gerente general del Proyecto Especial Chavimochic, Jhon Cabrera Carlos , aseguró que la adenda “encaminará las gestiones realizadas con anterioridad”.

“Con esta adenda, el Midagri continúa con el proceso de convocatoria de expresiones de interés, que ya se ha hecho en Lima, y se están haciendo algunas coordinaciones para que tengamos otra convocatoria en la ciudad de Trujillo”, explicó en entrevista con Ozono Televisión.

El próximo año se tendría que firmar el convenio de Gobierno a Gobierno para culminar Palo Redondo.