El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, anunció una inversión de S/ 95 millones para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño en las provincias de esta región.

Clave

Acuña Peralta, quien estuvo de “vacaciones” en España pese a la crisis sanitaria y el alto índice de homicidios que registra la región, se reunió en Lima con el jefe de la Autoridad Nacional de Agua (ANA), Juan Montero Chirito, para coordinar acciones que permitan iniciar los trabajos de prevención y mitigación en 88 puntos críticos que se han identificado en La Libertad.

“Las intervenciones buscan proteger a la población en alto riesgo, de ahí que el Gobierno Regional de La Libertad hará todos los esfuerzos para evitar que el fenómeno de El Niño (FEN) no cauce pérdidas materiales y no ponga en riesgo la vida de personas que viven en zonas vulnerables”, indicó Acuña Peralta, cuya gestión es una de las más criticadas del país por no gastar en obras de prevención, según el MEF.

Los principales puntos críticos identificados por los organismos técnicos en las siguientes provincias, de acuerdo con la Región, son Ascope (12), Bolívar (10), Chepén (9), Gran Chimú (2), Pacasmayo (6), Sánchez Carrión (12), Santiago de Chuco (5), Virú (29) y Pataz (9).

Las acciones de mitigación estarán a cargo del gobierno regional, ANA y Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Esta última atenderá 6 puntos críticos con una inversión de más de S/ 9 millones.