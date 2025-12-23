El Grupo El Comercio negó de manera categórica mantener negociaciones o conversaciones con el Grupo Paltarumi para una eventual adquisición del conglomerado mediático.

A través de un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la empresa precisó que la información publicada recientemente por la revista Semana Económica es incorrecta y no se ajusta a la realidad.

Desmentido oficial ante la SMV

En el documento enviado al regulador, el Grupo El Comercio rechazó expresamente que exista algún tipo de tratativa con el grupo empresarial mencionado o con sus accionistas.

“Debemos aclarar que dicha nota contiene información incorrecta y errónea. No es cierto que el Grupo Paltarumi, ni tampoco sus accionistas, hayan iniciado conversaciones para la adquisición del Grupo El Comercio y Plural TV, ni que se encuentren en un proceso de negociación o tratativas”, señala el comunicado.

La aclaración responde a una publicación titulada “Venta de El Comercio: la última hora de la negociación, con un inesperado nuevo postor y una oferta vinculante ya sobre la mesa”, difundida en la última edición de la revista especializada.

Posición oficial de la compañía

Con este pronunciamiento, el Grupo El Comercio busca descartar versiones sobre una eventual venta y reafirmar que, a la fecha, no existe ningún proceso formal ni informal de negociación con el Grupo Paltarumi ni con otros potenciales compradores, al menos en los términos señalados por el medio.

La empresa indicó que la comunicación a la SMV se realizó en cumplimiento de las normas de transparencia aplicables a hechos relevantes que puedan influir en el mercado.