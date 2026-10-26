El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Madre de Dios, realizo una diligencia de búsqueda, exhumación y levantamiento de cadáveres en el sector La Pampa, distrito de Inambari, región Madre de Dios.

La intervención dirigida por el fiscal provincial Humberto Vilca, con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú, permitió ubicar a aproximadamente 80 centímetros de profundidad los cuerpos de dos personas de sexo masculino, aún en proceso de identificación.

Durante las diligencias, a pocos metros del punto de entierro, se halló un casquillo de arma de fuego que fue recogido, lacrado y asegurado para las pericias balísticas correspondientes.

Los restos humanos fueron trasladados a la Unidad Médico Legal II de Madre de Dios para la realización de los análisis forenses pertinentes, con la finalidad de establecer su identidad y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias de los hechos.

El hallazgo se produjo en el sector La Pampa, una zona declarada en estado de emergencia debido a los índices de criminalidad vinculados a la minería ilegal. El Ministerio Público continuará con las actuaciones fiscales correspondientes para esclarecer los hechos.