Una lluvia registrada desde aproximadamente las 5:00 de la mañana de este lunes 26 de octubre provocó grandes aniegos en diferentes sectores de la región Tumbes, afectando el tránsito peatonal y vehicular. La villa de Puerto Pizarro figura entre las zonas más perjudicadas por la acumulación de agua.

Pese a que las precipitaciones fueron reportadas inicialmente como ligeras, el agua acumulada en calles y sectores vulnerables generó dificultades para la población. Ante esta situación, cinco instituciones educativas optaron por desarrollar sus clases de manera virtual, como medida preventiva, según informó Exitosa Noticias.

Puerto Pizarro entre las zonas más afectadas por las lluvias

La villa de Puerto Pizarro volvió a registrar aniegos en sus calles, situación que preocupa a los vecinos debido a las dificultades para movilizarse y al riesgo de que el agua ingrese a las viviendas.

Otros sectores afectados son el asentamiento humano Los Jardines, en el barrio San José, y la zona del circuito Pampa Grande, donde también se reportó acumulación de agua.

Las lluvias de este lunes se producen después de varios días de precipitaciones en la región. En Puerto Pizarro, las anteriores inundaciones ya habían afectado viviendas y ambientes de instituciones educativas.

Cinco colegios de Tumbes optan por clases virtuales

Debido a las condiciones generadas por las lluvias, alrededor de cinco colegios suspendieron sus actividades presenciales y continuaron con la enseñanza virtual, según reportes locales recogidos este lunes.

Entre las instituciones mencionadas figuran el colegio Ramón Castilla N.º 002, Túpac Amaru y el colegio particular Santa María de la Frontera. Hasta el momento, no se ha difundido una relación completa y oficial de los cinco planteles.

La situación también ha afectado anteriormente a la institución educativa N.º 014 Miguel Grau, ubicada en Puerto Pizarro, donde la acumulación de agua en los accesos y ambientes del colegio dificultó el desarrollo normal de las actividades escolares.

Senamhi había advertido lluvias en la costa norte

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido que entre el 24 y el 26 de octubre se presentarían precipitaciones de mayor intensidad en sectores de la costa norte, especialmente en Tumbes y Piura.

El organismo señaló que las condiciones meteorológicas podrían ocasionar aniegos urbanos, activación de quebradas y eventuales incrementos en el caudal de los ríos de la región.

Asimismo, recomendó a las autoridades locales y regionales mantener activos sus mecanismos de preparación y respuesta ante posibles emergencias, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones.

Mientras continúan las evaluaciones de las afectaciones, las familias de Puerto Pizarro y otros sectores de Tumbes permanecen atentas a la evolución de las lluvias y a las disposiciones que puedan emitir las autoridades educativas sobre el desarrollo de las clases.