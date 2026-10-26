Los agricultores de la provincia de Zarumilla, en la región Tumbes, anunciaron que realizarán un paro provincial durante la quincena de noviembre para exigir a las autoridades la ejecución de obras de prevención frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

La medida fue anunciada por Manuel Cedillo, presidente de la Central de Productores de Banano de Tumbes, quien advirtió que la falta de limpieza de canales, drenes y defensas ribereñas podría ocasionar inundaciones y pérdidas en los cultivos de la zona.

Agricultores de Zarumilla cuestionan falta de obras ante fenómeno El Niño

En declaraciones a Exitosa, Cedillo expresó el malestar de los productores agrícolas por lo que considera una respuesta insuficiente de las autoridades frente a las advertencias sobre los riesgos asociados al fenómeno climático.

El dirigente sostuvo que, pese a los anuncios relacionados con las labores preventivas, existen sectores agrícolas en los que no se habrían ejecutado las intervenciones necesarias para reducir los riesgos de inundaciones.

Los agricultores reclaman que las autoridades prioricen el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y las defensas ribereñas antes de que se produzcan precipitaciones que puedan afectar sus terrenos de cultivo.

Paro provincial en Tumbes se realizará en la quincena de noviembre

Manuel Cedillo informó que los dirigentes agrícolas de los distritos de Matapalo, Papayal y Zarumilla sostendrán una reunión este jueves 29 de octubre para definir los detalles de la medida de protesta.

El encuentro permitirá coordinar la participación de los representantes del sector y establecer la fecha del paro previsto para mediados de noviembre.

La convocatoria aún se encuentra en fase de organización, por lo que no se ha confirmado un día exacto para el inicio de la paralización, ni su duración o las modalidades de protesta que se aplicarán.

Productores exigen limpieza de canales y drenes para evitar inundaciones

Una de las principales demandas del sector agrícola es la limpieza y el mantenimiento de los canales de evacuación de agua, especialmente de los drenes parcelarios y principales.

Estas estructuras permiten conducir y evacuar el exceso de agua de los campos agrícolas, por lo que su mantenimiento resulta importante para reducir los riesgos de anegamiento durante los periodos de lluvias intensas.

Los dirigentes también exigen intervenciones en las defensas ribereñas para proteger las zonas de cultivo ante eventuales crecidas de los ríos.

Sin embargo, las denuncias corresponden a los representantes de los agricultores. La información difundida no incluye un balance oficial que permita establecer cuántas obras preventivas se han ejecutado o permanecen pendientes en la provincia.

Entre 600 y 800 productores de banano podrían resultar perjudicados

Cedillo señaló que el sector bananero de la zona comprende más de 1.000 hectáreas de cultivo y reúne aproximadamente entre 600 y 800 productores.

De acuerdo con el dirigente, cada agricultor cuenta, en términos generales, con parcelas de entre dos y tres hectáreas, por lo que una eventual inundación podría comprometer la producción y los ingresos de numerosas familias.

La preocupación también alcanza a los productores de limón de Matapalo y Papayal, así como a los agricultores dedicados al cultivo de cacao.

Estas cifras describen la población agrícola expuesta al riesgo señalado por Cedillo y no deben interpretarse como pérdidas ya registradas.

Agricultores de Tumbes advierten consecuencias económicas por El Niño

Los representantes agrícolas temen que la falta de intervenciones preventivas afecte la producción de banano, limón y cacao, así como las actividades económicas relacionadas con estos cultivos.

Las inundaciones pueden ocasionar anegamiento de parcelas, deterioro de caminos agrícolas y dificultades para transportar productos hacia los mercados.

En otros sectores de Tumbes también se han reportado preocupaciones por los daños ocasionados por lluvias y crecidas de ríos. Un informe regional publicado el 21 de octubre recogió reclamos por la afectación de aproximadamente 400 hectáreas en zonas bajas de San Juan de la Virgen, un distrito distinto de Zarumilla.

Los productores de Zarumilla esperan que las autoridades respondan a sus demandas antes de la fecha prevista para el paro y se concreten acciones para proteger las áreas agrícolas frente a posibles inundaciones.