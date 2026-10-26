Este lunes, a través de su cuenta ‘X’, el papa León XIV, máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo, confirmó su visita a Perú para este 11 de noviembre.

En un corto comunicado, el sumpo pontífice corroboró su viaje a tierras peruanas después de una delicada y exitosa operación que se le practicó hace unas semanas al pulmón.

De momento no se conoce sobre alguna variación en el intinerario del papa en Perú, que incluye una rápida visita a Cusco la mañana del 15 de noviembre.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

SUSPENSIÓN DE VUELOS

A propósito de este tema, desde la Corporación Peruana de Aviación Comercial - Corpac, habrían dispuesto como medida de contingencia, la suspensión de todos los vuelos en el aeropuerto cusqueño en lo que dure la visita de León XIV.

Esta información fue dada a conocer en RPP, sin embargo aún no hay un pronunciamiento directo por parte de Corpac, por lo que no se sabe exactamente los horarios en los que los vuelos no ingresarán ni saldrán del aeropuerto cusqueño este 15 de noviembre.

Se supo que el horario de cierre del terminal aéreo se daría en las horas de visita del papa, vale decir solamnte durante la mañana, pero aún se desconoce el trabajo de contingencia para los locales y turistas que ya han comprado boletos para ese día, y que además tendrían conexiones con otras ciudades en otros países.