Desde el Vaticano han confirmado que los viajes y visitas programadas del papa León XIV a nivel mundial, continúan en pie, esto debido a una evolución favorable tras su operación al pulmón.

En medio de estos periplos se halla Perú, país al que el sumo pontífice llegaría el 11 de noviembre, para visitar distintos parajes hasta el 16 de ese mes.

Dentro de este itinerario está incluido Cusco, sin embargo, debido a la altura de esta región (3 300 metros sobre el nivel del mar), el arribo de León XIV a este punto todavía estaría por confirmar, como dieron a entender desde el Arzobispado del Cusco.

Es así que el monseñor Israel Condorhuamán, arzobispo metropolitano de Cusco, dio a conocer que los preparativos en Cusco continúan y que a falta de una ‘reconfirmación’ de la llegada del papa a la ciudad, todo discurre como estaba previsto.

También informó que una comisión del Vaticano volverá a llegar al país este 28 de octubre, a fin de revisar de nuevo los lugares a los que León XIV llegaría. Esta comisión sería la encargada de dirimir si el papa va a estar en condiciones de visitar Cusco o no.

De otro lado, el líder de la Iglesia Católica en Cusco, mencionó que recientemente sostuvieron una reunión de coordinación con las autoridades del Gobierno Regional Cusco, municipalidad de Cusco, Policía, Ejército, Bomberos, Indeci y demás, para seguir con el planeamiento de llegada del papa.

Se supo que entre los acuerdos está la emisión de códigos QR para que las personas puedan acceder a uno de los dos puntos de encuentro con el papa en Cusco (Sacsayhuamán y plaza mayor), y que cada parroquia cusqueña podrá inscribir hasta un máximo de 200 participantes para estos encuentros.

En tanto, el Vaticano confirmó que León XIV se encuentra libre de enfermedad activa de cáncer tras ser operado de un adenocarcinoma de pulmón, los médicos señalan que no requiere más tratamientos oncológicos, solamente un tiempo de recuperación.