Como parte de las acciones de prevención, adaptación y mitigación frente a las afectaciones del cambio climático, en Cusco se viene ejecutando importantes proyectos de restauración de ecosistemas en las zonas altas de la región. En ese marco, autoridades regionales realizaron una visita de inspección a los viveros forestales ubicados en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi.

Durante la supervisión a los viveros de Patapallpa, Huacatinco y Pallca, se constató una capacidad de producción que oscila entre 150 000 y 200 000 plantones por vivero. Entre las principales especies producidas destacan árboles nativos como el qolle, la queuña y el chachacomo, los cuales cumplen un rol fundamental en la restauración de los ecosistemas locales y el incremento de la recarga hídrica en las cabeceras de cuenca.

Este trabajo forma parte de la preparación para la Campaña Forestal 2026-2027. La meta global de ejecución del proyecto es la reforestación de más de 3 000 hectáreas con más de tres millones de plantones nativos en la región. Para la próxima campaña, se prevé reforestar más de 1 000 hectáreas en un esfuerzo articulado con la población local.

Uno de los componentes estratégicos del proyecto es la participación activa de los pobladores beneficiados. Actualmente, funcionan 15 viveros forestales en el distrito de Ocongate, generando mano de obra e ingresos económicos para madres de familia y varones de las diferentes comunidades campesinas de la zona.

“Estos viveros pertenecen en su mayoría a las propias comunidades. Nuestro objetivo es dejar conocimiento instalado en la población, ya que cuando las plantas sean trasladadas al campo definitivo en las plantaciones forestales, serán los mismos comuneros quienes se encarguen de cuidarlas y protegerlas”, destacó el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, José Mancilla.