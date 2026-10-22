Luego de varios años de espera, el Gobierno Regional Cusco logró la emisión del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (Itse) N.º 193-2026 para el nuevo Hospital Antonio Lorena Nivel III-1.

​La certificación, extendida por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Santiago bajo el D.S. N.º 002-2018-PCM, acredita que la estructura de más de 75 000 metros cuadrados cumple con los estándares de seguridad nacional para establecimientos de ‘riesgo muy alto’. Su vigencia está establecida hasta el 20 de octubre de 2028.

Al respecto, el gobernador regional, Werner Salcedo, enfatizó que la obtención de dicha acreditación técnica es una respuesta a las demandas de atención médica para las familias más vulnerables del Cusco y la región sur peruana.

​“Durante años, el Hospital Antonio Lorena fue símbolo de promesas incumplidas y desidia de gestiones pasadas. Hoy le demostramos al Cusco que nuestra prioridad absoluta es la vida y la dignidad de nuestra gente. No venimos a tomarnos fotos ni a inaugurar maquetas; venimos a entregar garantías reales, infraestructura segura y servicios de primer nivel”, señaló.

​El titular de la región remarcó que el trabajo articulado por la seguridad del recinto que pronto entrará en operaciones: “Cada metro cuadrado de esta obra está pensado para proteger a las familias cusqueñas y a nuestro personal médico, cuando un cusqueño cruce la puerta de este hospital, lo hará con la absoluta certeza de estar en un espacio seguro, moderno y preparado para salvar vidas”, enfatizó.

CIFRAS:

3891 Personas es la capacidad máxima de aforo de este nuevo nosocomio

75 256.25m² es el área ocupada por este hospital cusqueño