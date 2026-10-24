Un movimiento sísmico se registró la tarde de este sábado 24 de octubre en el distrito de distrito de Zorritos, región Tumbes, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El evento ocurrió a las 15:57 horas y alcanzó una magnitud de 4.6, según los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional.
El epicentro del sismo se localizó a 43 kilómetros al sureste de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, ubicada en la región Tumbes, en norte peruano.
El fenómeno tuvo una profundidad de 78 kilómetros y presentó una intensidad de nivel III en Zorritos.
Como se recuerda, el Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica.
Debido a esta condición geológica, el territorio nacional registra movimientos telúricos con frecuencia y las autoridades mantienen un monitoreo permanente de estos fenómenos.
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