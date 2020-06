Wilman García Taype (48), un taxista recuperado del nuevo coronavirus que estuvo conectado a un ventilador mecánico por 28 días, dijo haber bajado más de 30 kilos y que cuando regresó a su casa no podía ni caminar.

“Mi cuerpo está delgadito, no era así yo. Por lo menos habré bajado 32 kilos porque yo pesaba más de 80 kilos y he salido del hospital con menos de 50 kilos, bien flaco. Yo mismo me miraba al espejo y mis ojos todos blancos, mi cara hundida, decía: Dios mío, qué tanto así me ha atacado esta enfermedad y tanto tiempo he durado en UCI”, dijo el paciente que fue dado de alta en Cuarto Poder.

Hombre recuperado del coronavirus bajó más de 50 kilos y no podía ni caminar (VIDEO)

“La primera vez que vine (a mi casa) daba dos pasos y me agitaba, yo no quería moverme de acá. Ahora ya puedo caminar, me puedo sentar tranquilo, puedo conversar, (antes) me hablaban y me agitaba. Ahora me concentro y manejo más mi respiración”, agregó.

Lo que sufrió García Taype es el síntoma llamado “postuci” o “postcoronavirus” que afecta a un gran número de personas que vencieron a la enfermedad, por lo que necesitan rehabilitación física y mental para reincorporarse en sus actividades laborales.

Graves consecuencias

En esta fase ya no se depende de medicamentos, sino de actitud y disciplina. El mencionado dominical consultó sobre lo que pasaría si no se apuesta por la rehabilitación y la respuesta fue preocupante.

“Vamos a presentar una alta tasa, gran porcentaje de nuestros pacientes que van a ser dependientes para las familias, para la sociedad y economía del país porque el paciente no va a aportar económicamente. En la parte salud van a aparecer otras patologías”, explicó Jeanpierre Mendoza.

Pérdida muscular

Cuando se está conectado a un balón de oxígeno, ventilador mecánico o se está en cama por un largo tiempo, el cuerpo pierde masa muscular.

“Hay una pérdida de masa muscular del 3 % al 6 % y eso conlleva a pérdida de fuerza muscular, flexibilidad y resistencia. Perjudica indudablemente el hecho de caminar”, indica Alejandro Lobatón, fisioterapeuta del hospital de emergencia de VES.

Pedido al Gobierno

Ante esta problemática, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, pidió al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos a que se habilite el Instituto Nacional de Rehabilitación y se ponga “al servicio de los pacientes que han vencido el COVID-19″.

VIDEO RECOMENDADO

¿Magaly Medina no respetó la cuarentena e hizo reunión en su casa?

¿Magaly Medina no respetó la cuarentena e hizo reunión en su casa?-