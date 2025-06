Padres de familia de la Institución Educativa Luis Aguilar Romaní del Asentamiento Humano Justicia, Paz y Vida en Huancayo, protestaron en los exteriores de la UGEL Huancayo para exigir la destitución del docente de electrónica, Edues Fabián Arcos.

MIRA ESTO: Usan nombre del diario Correo Huancayo para estafar con el cuento de las donaciones

Según Marco Antonio, presidente de la APAFA, el profesor no estaría cumpliendo con sus labores de enseñanza, generando perjuicio académico en los estudiantes. “Tiene conflictos con docentes, con padres y no enseña. No podemos seguir así”, reclamó.

“Estamos en medio año y los alumnos no han hecho nada, no tienen notas. Son cinco horas de taller perdidas”, denunció una madre de familia que participó en la protesta.

El director de la UGEL Huancayo, Walter Raúl Oré, informó que ya se aperturó un proceso administrativo sobre el caso, el cual se encuentra en la etapa final. En los próximos días se emitirá un informe que determinará si el docente tiene o no responsabilidad, y si corresponde una sanción o su absolución.

Sin embargo, la respuesta no calmó los ánimos de los padres, quienes exigieron medidas inmediatas para garantizar la calidad educativa de sus hijos.