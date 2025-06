Si vas a comprar o vender algún artículo por internet, tenga cuidado, porque puede estafado por astutos ladrones o ciberdelincuentes.

Un padre de familia fue víctima de esta modalidad de estafa y ‘robo’ de dinero.

Todo comenzó cuando Iván H.M., vio un aviso de venta de equipos de rescate por internet y se contactó con el vendedor que se identificó como Joel Cayetano Hurtado.

Tras constatar por WhatsApp, Iván mandó el voucher por el pago de dos mil soles por una cuerda, sillarín y arnés.

Emocionado, el padre esperó el envió de los productos y cuando fue a recoger la caja, esta estaba vacía. Trató de contactarse con el presunto estafador y éste ya no le respondió los mensajes.

Evite engaños

El agraviado que vive en Chosica - Lima, hizo la denuncia pública, mencionando que pagó dos mil soles y no le mandaron los equipos de rescate.

El astuto vendedor incluso mandó un vídeo de la caja, “el paquete pesa 23.30 kilos ahora le envío su boleta”, dice, pero luego nada más se supo de él, tras el deposito y cobro del dinero.

Según la denuncia, la dirección del vendedor sería en el Jr. 28 de Julio en el distrito de Chilca - Huancayo.

Para evitar ser detectados, los estafadores suelen suplantar la identidad, utilizan DNI falsos para supuestamente mandar productos ofertarlos o comprar, luego esperan los pagos o pagan con vouchers falsos.

Para evitar estafas La Policía recomienda: usar solo tu cuenta de envío, no transferir dinero a alguien que no conozcas, no podrás recuperarlo.

Antes de realizar pagos, revisa el pedido atentamente por si hay signos de fraude, podrían utilizar una tarjeta o cuenta bancaria robada o el DNI de otra persona para engañarte. Solo has transacciones con empresas, tiendas o personas confiables.